Así lo anticipó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, durante un consejo de gobierno realizado este lunes en el Parque Norte.

“Esta vez va a tener algo particular el cerramiento y es que va a tener unos arcos de entrada y salida que permiten detectar el ingreso o no de armas u objetos no permitidos al área. Tendrá seis puntos de entrada con horario de apertura y cierre, con policías que van a garantizar la seguridad del sector”, dijo el mandatario local.

De igual forma, la Alcaldía aseguró que instaló 57 nuevas cámaras de seguridad y reanudó una estrategia de operativos relámpago para controlar el orden público en la plaza.

En una de esas operaciones, informó la administración distrital, se habrían decomisado recientemente 20 dosis de drogas ilegales y 15 armas blancas.