La duda quedó en el aire hasta que Metroparques, por medio de una invitación privada, celebró el contrato 20201300916 con la Reforestadora El Líbano. Es decir, al no tener la idoneidad para la labor encargada, Metroparques tuvo que subcontratar a una empresa privada. Hilando más delgado, EL COLOMBIANO publicó, el 11 de marzo del año pasado, que detrás de la entidad contratada había una familia liberal de Andes, a quienes les habrían pagado un favor político con el contrato.

La crisis del Jardín Botánico comenzó en febrero del año pasado. Sin previo aviso, la Alcaldía de Medellín redujo en un 42% la contratación con la entidad. Y ese no era un asunto menor pues, explicó la directora del Jardín, Claudia García, esa contratación con el Municipio representa el 65% de las entradas económicas.

El direccionamiento de la contratación generó indignación ciudadana. El hecho causó tanto ruido que el 9 de abril del año pasado, en medio de un debate caliente y agitado, la alcaldía tuvo que dar explicaciones en el Concejo. Según la administración, no hubo nunca un direccionamiento, sino que se buscó equilibrar la inversión pública. “En este caso, la empresa pública tiene prelación. El Jardín Botánico no puede pretender estar bien mientras el conglomerado público de la ciudad está pasando afugias”, le dijo Esteban Restrepo —el secretario de Gobierno de Medellín— en su momento a este diario.

Pero la explicación fue rechazada por ciudadanos y concejales. Daniel Duque, concejal del Partido Verde, dijo que la respuesta había sido “un chorro de babas”, por lo que fue entutelado luego.

Después, el propio Quintero fue quien justificó la contratación con Metroparques y, por extensión, con El Líbano. Según Quintero, los contratos con el Jardín Botánico se hacían bajo la modalidad de ciencia y tecnología, lo que no justificaba que se contratara para podar. “La Contraloría nos hizo un hallazgo y nos dijo que no podíamos hacer eso, que la poda no es ciencia ni tecnología. La poda es podar”, dijo Quintero.

Si bien es cierto que la Contraloría hizo el hallazgo, Quintero mintió. Las fechas de la auditoría de la Contraloría y la firma del contrato le jugaron una mala pasada.