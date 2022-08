Y ahí está el detalle que ahora se hace relevante. Como todavía no ha comenzado la operación, la Alcaldía tiene margen de maniobra para frenar el contrato en cuestión. De ahí se desprende la primera acción, es decir, el pedido de Suministros y Servicios para que se revoque lo convenido. El camino, sin embargo, no será tan expedito.

Para conocer más detalles de la decisión de la administración, EL COLOMBIANO envió ayer un cuestionario a la Secretaría de Movilidad, la encargada del tema y bajo la cual está el lote de chatarra en cuestión. Hasta el cierre de esta edición, entrada la noche de ayer, no hubo respuesta. Llama también la atención que la administración no ha citado a una rueda de prensa ni ha difundido por medio de sus canales lo que pasó con el proceso de contratación.

Aunque no tiene que ver con contratación, la Alcaldía también se echó para atrás en cuanto al manejo de la movilidad. Este año se amplió un dígito más y se introdujo un elemento novedoso: el cobro por congestión. Se trató de, como se ha hecho en otras ciudades, cobrar un impuesto a quienes quisieran salir con sus vehículos pese al pico y placa. Es decir, el conductor pagaba un monto de $38.000 y se eximía de la restricción. Los días en que rigió la norma, contrario a lo que se pensó, se vivieron con un caos enorme de cuenta de la movilidad. Muchos aprovecharon la falta de control y sacaron los carros sin siquiera pagar por la exención. Pero las críticas no fueron solo a la medida, sino a la plataforma que se utilizó para hacer el pago. Cientos de ciudadanos denunciaron vía redes sociales que la página no servía o se caía con frecuencia. A las dificultades se sumó que Envigado e Itagüí le sacaron el cuerpo a la iniciativa. Con muy poco margen de maniobra, la Alcaldía se vio en la obligación de no seguir con el cobro, aclarando que era un piloto. Hasta hoy se desconocen las conclusiones de ese piloto.

Tras críticas, decidieron retirar el proyecto para modificar el objeto social de EPM