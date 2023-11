Las firmas beneficiadas

Desde diferentes dependencias como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Salud, la alcaldesa Cardona firmó los contratos de forma directa con las empresas Innova Soluciones y Suministros SAS, MCA BALDER SAS, W Producciones Colombia, HH Eventos y Servicios S.A.S., radicadas en Medellín y Copacabana, siendo las dos últimas las principales beneficiarias de los contratos.

W Producciones Colombia, también recordada por sus actos de filantropía en barrios populares de Medellín, ha recibido $550 millones en contratos de la alcaldía de Hispania. Aún así, según su último registro de Cámara de Comercio, la millonaría compañía sigue catalogándose como una microempresa que se gestiona desde un apartamento en Copacabana. De otro lado, HH Eventos y Servicios ha recibido $737 millones de las arcas de Hispania. La empresa es catalogada como pequeña y se ha movido por Medellín, Copacabana y Santa Rosa de Osos.

"Meter plata al Hospital no cambia nada"

EL COLOMBIANO buscó a la alcaldesa Cardona para conocer su versión de los hechos y para ello envió un cuestionario de seis preguntas que aún sigue sin responder. El pasado 16 de agosto, Cardona estuvo en la emisora Conexión Sur hablando sobre la crisis del hospital por la falta de recursos del municipio para pagar la nómina de sus trabajadores y las deudas que tiene este por cerca de $2.000 millones.

“Yo puedo decir, 'lo poco que hay para las fiestas del Samán de este año se lo metemos al hospital y no hacemos fiestas'. Pero ese es un recurso que se traga el hospital como si fuera un hueco sin fondo y no cambia nada. Además, no existe figura jurídica en la que yo pueda trasladarle recursos al hospital a menos que este se halle en saneamiento fiscal y financiero. Y no podemos recurrir a esa figura, porque el hospital está en riesgo bajo, aunque debería estar en alto”, dijo la mandataria en el programa radial.

La alcaldesa señaló que las acusaciones recibidas eran solo jugadas políticas de sus detractores y de sus adversarios y que incluso haber movido las fiestas de Amor y Amistad de agosto no tenía nada que ver con la campaña de su abanderado, toda vez que el cambio de fecha se había dado teniendo en cuenta que para septiembre no había puentes festivos. Por ello prefirió hacer el agazajo en el segundo puente de agosto.

Serán los entes de control las que determinen si en el municipio de Hispania hubo malversación de fondos o si, por el contrario, fue una exitosa estrategia para hacer a sus habitantes más felices.

Esposo de la alcaldesa fue condenado por peculado

La alcaldesa Cardona es pareja del exalcalde de Hispania, Juan David Benjumea (2008-2011), quien fue condenado a 16 años de prisión por inflar en más de $283 millones el precio de tres lotes que fueron comprados por el municipio en $374 millones para construir viviendas de interés social.

Benjumea, quien aún tiene cierta influencia política en el municipio, fue encontrado culpable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, celebración de contratos sin cumplir requisitos legales y falsedad ideológica en documento público y privado.