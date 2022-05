Pero el drama de orden público va más allá y tal como lo detallaron en estas líneas, están solos para atender a las comunidades que, según afirmaron, se siente desprotegida e intimidada ante la irregularidad de la situación.

“Hoy —dice la carta— además de la pobreza el territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables. Los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas están sin atención médica; las personas que viven del diario no han podido salir a trabajar; nuestros campesinos y productores no pueden comercializar sus productos, ya hay desabastecimiento, tenemos cadáveres sin tratamiento, debido a los bloqueos de las vías; los cuerpos de bomberos y defensa civil locales no pueden atender emergencias de orden público y, desde el nivel nacional, no recibimos respuesta ni apoyo”.