“Desde que gané las elecciones me han venido diciendo que me van a matar, que no voy a llegar a la posesión. Todas estas amenazas me han llegado por comentarios y mensajes en el pueblo”, expresó el alcalde electo, quien ya había gobernado en esta localidad entre 2016 y 2019.

Entérese: Petro dividió a los gobernadores electos y se sentó primero con los que son de su línea

Señaló que el pasado sábado estaba planeado un atentado en su contra, pero que este no se materializó porque no se encontraba en este municipio. “Se salvó porque no lo encontraron, pero estaban desesperados buscándolo”, decía uno de los mensajes que le hicieron llegar a Marín Muñetón.