“Los funcionarios no se deben al alcalde de turno, sino a una comunidad, a un Estado, a los impuestos que pagan los ciudadanos. Se equivocan quienes creen que su lealtad es individual o pertenece a un nombre en particular. Ese es un error en cómo se entiende el servicio público. Todo lo que esté en el marco de las posibilidadades legales y constitucionales que me corresponda hacer, lo haré”.

Las primeras horas de su encargo han transcurrido entre reuniones con la Fuerza Pública, la Iglesia, empresarios, concejales y el equipo de gobierno. Con estos últimos se reunió el pasado viernes por instrucción suya a María Camila Villamizar. Fue allí donde los secretarios lo recibieron con camisetas con la cara estampada de Quintero, con una carta de “resistencia” y dejaron por sentado que no van a recibir instrucciones de alguien a quien no reconocen como alcalde.

Apretar manijas

Restrepo dice que con el gabinete va “con tacto, tino, tono y trabajo”, que no va a caer en las “malas maneras” (en clara alusión a la escena que le montaron en el consejo de gobierno, y al “marica, los amo”, de la secretaria Villamizar), pero que no por ello es “débil” o falto de carácter.

Publicidad

De manera individual se ha venido reuniendo con varios secretarios y ya anticipa cuál será su siguiente paso en su tarea de gobernar.

“Como me corresponde en un momento determinado, retornaré al alcalde las facultades de contratación. Que eso no signifique que Medellín entró en crisis cuando llegó Juan Camilo Restrepo, que no vayan a decir eso. No, yo vine a gobernar, no como una figura decorativa. Tomaré todas las decisiones para retornar la institucionalidad a Medellín”.

En otras palabras, Restrepo tomará las decisiones sobre contratación, funciones que hoy están delegadas en los secretarios de despacho.

Publicidad

Ese será el siguiente paso a otra decisión que ya tomó: la de solicitar a la Contraloría General de la República una auditoría forense a la Alcaldía, que revise la asignación de los recursos del pasado, pero también los presentes. ¿Cuál es la razón? Dice que es muy sencillo: “cuando uno asume una responsabilidad, tiene que saber qué recibe y, por supuesto, cuando me vaya a ir del encargo en la Alcaldía de Medellín, qué dejo, con toda la transparencia. Soy un servidor público que en mis 18 años de vida profesional, lo más valioso que tengo, el patrimonio más valioso que tengo es mi hoja de vida. Soy un funcionario que trabajo para vivir, lo mismo mi familia. No tengo vocación de incrementar mi patrimonio de manera ilícita, yo le quiero servir a mi ciudad”.

De sabotajes y más

Tras el dramático consejo de gobierno del pasado viernes vino otro round con el equipo que le sigue las instrucciones al suspendido alcalde Quintero. Restrepo recibió información de que Villamizar había convocado para este lunes un consejo de gobierno ampliado. “Si se hace será contra mi voluntad”, le escribió el alcalde (e) a la secretaria de Gobierno, quien publicó en sus redes el intercambio de mensajes con Restrepo. Finalmente, no se realizó.

Publicidad

El alcalde (e) por ahora despacha desde distintos lugares, menos en la oficina de Daniel Quintero, en el piso 12. “Por ahora no”, responde. La tutela que está en curso para “tumbar” la decisión de la Procuraduría General y el nombramiento que hará el presidente Duque de la terna que ya le fue presentada por el movimiento Independientes determinará los días que le quedan a Restrepo al frente de los destinos de Medellín