Medellín se declara en emergencia por falta de vacunas anticovid

Una alerta acaba de lanzar el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por la escasez de vacunas contra la covid-19, ante lo cual declaró a la ciudad en emergencia por la imposibilidad de continuar con el proceso local de vacunación.

Quintero hizo un llamado al Gobierno Nacional: “Necesitamos un compromiso para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo qué pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”.