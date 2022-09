El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció este miércoles que a partir del año 2035 no habrá venta de vehículos a gasolina en la ciudad. El anuncio, sin embargo, parece no tener asidero. Por lo menos, en lo que tiene que ver con las competencias de las que dispone el mandatario.

¿Ello qué implicaría? La posibilidad de que sea eliminado por cuanto no es el Municipio - Distrito el competente para prohibir esas ventas; además, porque estaría afectando a los comerciantes y la libertad de empresa.

Aunque esta última no es un derecho fundamental absoluto, sino una prerrogativa constitucional y puede ser limitada, la limitación no debe provenir de un ente territorial: los concejos y las alcaldías distritales y municipales no tienen la potestad de legislar.

En caso de que se tramite este proyecto puede ser de carácter general para las ciudades que sufran en sus contextos ambientales ciertos límites de contaminación, que es lo que busca minimizar esta prohibición, pero también podría ser un proyecto específico para Medellín.

Lo que el alcalde Quintero podría hacer es presentar el proyecto ante el Congreso, pero tiene que ser por medio de las cuotas políticas que allí tiene, como el senador Álex Flórez. Este luego debería ser discutido por las bancadas de Senado y Cámara, previo a obtener luz verde. Es, para Manco, un proceso más que espinoso.

En esto concuerda Juan Esteban Jaramillo, experto del sector automotor, para quien la decisión desborda las competencias del alcalde Quintero. “Él puede hacer restricciones de tráfico, pero ese tipo de medidas no le corresponden. El Ministerio de Transporte también tiene un papel importantísimo”, expresó.