Aeropuerto cerrado tiene en suspenso a taxistas

Frenar labores

Hernán López ni siquiera recuerda cómo se veía el lugar estando cerrado. Como él, unos 270 conductores dedicados a movilizar personas hacia y desde el JMC quedaron desempleados en época de cuarentena, no solo porque hay muchas menos personas en la calle, que es el problema al que se enfrentan todos los taxistas del país, sino porque su público objetivo, los viajeros, ya no entran ni salen de terminal aéreo desde que el presidente Iván Duque decretó la suspensión de los vuelos comerciales desde el pasado 21 de marzo.

Los conductores están distribuidos en cuatro empresas, tres en el Oriente antioqueño, registradas con los nombres de Transportes Unidos de La Ceja, Flota Córdova y Rápido Medellín Rionegro; y una ubicada en Medellín bajo el nombre de Aerotaxi, Así lo explicó Marcelo Valdés, gerente de la Asociación de Conductores del Oriente Antioqueño.

Valdés narró que, pese a que la mayoría de conductores están autorizados para hacer viajes dentro del Oriente, dependen en más de un 95% de los ingresos que se producen por lo viajes del aeropuerto, pues los usuarios prefieren usar los taxis tradicionales, porque tienen un valor menor, y las carreras de este tipo son casi nulas.

Esto ha llevado a que el sector de los taxis “raya azul”, como son llamados por su diseño, entren en una recesión económica, como otros sectores paralizados por la pandemia. Iván Agudelo, administrador de TaxiVan, una empresa que agremia 70 taxis de este tipo, alerta sobre la difícil situación por la que están pasando todos los que se dedican a este oficio, pues “tanto los conductores como los dueños de los taxis dependían de los ingresos diarios para mantenerse a ellos mismos y a sus familias”.

Cabe aclarar que Agudelo no es su contratador directo. Son las empresas mencionadas anteriormente las que se encargan de los pagos de la seguridad social. Sin embargo, conoce la situación de la mayoría de sus afiliados.

“Les pagaron hasta el mes de abril todos los gastos de seguridad social, pero para mayo no hubo. Y yo los entiendo, no hay manera de lidiar con esta situación, no hay dinero y no hay de donde sacarlo tampoco”, declaró.