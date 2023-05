Fortunato vendía sus vacas para pagar la universidad de su nieta

—En ese río hay mucho oro, pero ya no dejan sacarlo. Una vez hubo una creciente y unas personas sacaron un montón, pero ya no dejan meter las dragas.

Entonces decidió estudiar Comunicación Gráfica en la Universidad de Medellín. Ella dice que su abuelo no entendió qué era esa carrera, pero no le hizo ningún reproche, por el contrario, la animó a empezar.

La nieta contó, en un hilo de Twitter que luego se hizo viral, que su abuelo le prometió estudio y le dijo que no iba a tener que endeudarse con una entidad financiera. Ella terminó el colegio con más dudas que certezas, sin saber muy bien qué quería hacer. Había pensado en veterinaria, pues con Fortunato había aplicado inyecciones, había visto crecer el ganado; pero no soportaba ver el dolor de los animales.

—¿Les cuento otra historia? Cuando yo era joven me robaban el ganado. Entonces me paraba desde la cordillera, con unos binoculares, y corría hasta el otro lado para que no se me llevaran las vacas.

—...

—¿Les cuento otra historia? En un tiempo yo solo tenía una vaca, que se llamaba La Pucha. Un día salí y no la vi y me di cuenta de que me la habían robado. Por un rumor la fui buscando y di con el ladrón, que la había vendido a una persona de San Pedro, ja, ja, ja, ja.

—Sí, Don Fortunato, pero termine primero la historia de Ana María.

—Ah, sí, la historia de mi nieta.

Fortunato tuvo que salir de buena parte de sus vacas para pagar los semestres, que cada vez se hacían más costosos. Al comienzo tenía que salir de una o dos reses, pero luego tuvo que vender cuatro o cinco. El ímpetu se mantuvo porque Ana María, consciente del esfuerzo, no fue inferior nunca al reto, y en la universidad la reconocieron por ser aplicada y supremamente juiciosa.