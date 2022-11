Pero las cosas no le han salido como quiere, porque la manera como se elige la junta, está diseñada desde tiempo atrás para que sean los mismos empresarios los que decidan quién los representa y de paso, así se ha blindado históricamente del apetito voraz de políticos.

Primero se quejó porque no cualquiera puede votar: “En esas elecciones votan 1.500 empresas, no votan todas porque no las dejan votar a todas, curiosamente”, aunque le faltó al alcalde explicar que para evitar una práctica que se estaba volviendo costumbre en el país, que con empresas de papel se tomaban el poder de las cámaras de comercio. Por eso, desde hace varios años la normas han venido exigiendo que solo voten quienes cumplen unos requisitos de permanencia mínima como empresas, entre otros.

En segundo lugar, les pidió a los comerciantes del Centro que voten. “Acá hay 30 votos, quiero que esos 30 se los demos a la lista de los pequeños comerciantes y que nos acompañen en ese proceso (...) que sea un propósito de esta administración”.

Sin embargo, es curioso, porque desde el pasado viernes los comerciantes del Centro se desmarcaron del alcalde Quintero. En un comunicado público escribieron: “NO hacemos parte de ningún sector político y no vamos a participar en ninguna controversia que afecte el nombre de ninguno de los empresarios de la ciudad”. Y para evitar lo que ellos consideraron una utilización indebida de parte del alcalde, prefirieron retirar sus nombres de la plancha.

Ese duro comunicado de los empresarios de la Lista #3, en el cual prácticamente desmienten a Quintero al decir que “a través de redes sociales hemos visto señalamientos que distorsionan la realidad”, se produjo como respuesta al intento del alcalde de inventar una historia macabra alrededor del atentado contra uno de los inscritos en esa misma lista.

El alcalde, tanto el viernes, como ayer, ha utilizado el ataque a bala del que fue víctima John Fredy Zuluaga Gómez, en San Luis (Antioquia), para generar un ambiente de alarma y zozobra alrededor de dichas elecciones.