Un día de 2006, unos “señores”, como llamaban los Henao Zapata a las autodefensas del Clan Castaño, presionaron tanto a esta familia que los obligaron a vender su tierra por lo que les dieran, solo para que no los mataran como ya había ocurrido con muchos de sus amigos y vecinos.

Después de 16 años, su tierra, ubicada en la vereda La Calera, de Girardota, les fue devuelta después de un proceso liderado por la Unidad de Restitución de Tierras. Ahora, solo esperan algunos detalles para volver a aquel lugar donde tuvieron que dejar todos sus sueños por salvar su vida.

El desplazamiento

Martha Margarita Zapata Arias, la directa beneficiaria de esta restitución, relató que “un día comenzamos a ver unas personas muy extrañas a las que llamamos ‘los señores’. Cualquier día estábamos ahí sentados en una banquita cuando unos señores bien encapuchados, a los que solo se les veían los ojos, nos empezaron a saludar y nos dijeron que si les podíamos vender esa tierra y les dijimos que no”.

A partir de esa negativa, esta mujer comenzó a ver cómo iban siendo asesinados uno a uno sus vecinos. “Comenzaron a matar un líder que era muy querido. Mataron a los muchachos de otra familia. Luego caminaban con las botas bien duro y eso nos aterrorizaba. La vereda se volvió bien miedosa”.

Esta propiedad está ubicada en una zona montañosa en la cual se deben cruzar dos quebradas y caminar unos 25 minutos por monte desde el último punto de acceso vehicular para poder llegar hasta la puerta. La vivienda está oculta entre una veintena de árboles de distintas especies, haciéndola invisible a lo lejos.

La zona estratégica en la que estaba se convirtió en una obsesión para los paramilitares que querían quedarse con ella, como venía ocurriendo con otras propiedades de la zona.

“Entre matanza y matanza una de nuestras hijas nos dijo que no quería volver. Ante esa situación, yo les dije a esos señores que si nos daban cualquier cosita para irnos para el pueblo y entonces me respondieron que no, que porque no les habíamos vendido cuando ellos querían. Luego de rogarles para que nos compraran nos dieron 50 millones de pesos, muy poco valor para esa tierra, y nos fuimos”, relató Martha Margarita.

Al abandonar su casa en el campo también tuvieron que dejar las vacas y los cultivos de papas, arvejas, cebollas y repollo, que no solo usaban para su alimentación sino para su supervivencia. Todo lo tuvieron que dejar allá.

El cuarto de una vivienda en la zona urbana de Girardota se convirtió en el nuevo refugio de la familia, que por espacio tuvo que dividirse.

“Las más grandes se tuvieron que ir para otras casas de familiares y nosotros nos quedamos con los más pequeños para volver a empezar. Ya no íbamos por nuestra tierrita porque nos daba mucho miedo. Nos vinimos con mucho dolor y nunca más volvimos”, expresó esta mujer, quien había recibido esta propiedad como parte de una herencia familiar.