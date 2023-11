A diferencia de la sinagoga –que vista de afuera parece una casa habitada por una familia grande–, la mezquita Medellín As-Salam está al borde de una vía con mucho tránsito y en su fachada se ven los trazos del árabe, la lengua santa de los musulmanes. Allí la gente entra sin mayores problemas ni requisitos. “¿Cuándo usted entró alguien le pidió un papel o le preguntó algo? No, ¿cierto?”, dijo el Sheik Mohamed Ali Mattar, sentado en el suelo de la mezquita luego de dirigir la oración del viernes. Y no. Nadie está pendiente de quien sube por las escaleras y entra al sitio de oración. Hay, eso sí, un aviso en el que se indica que hay cámaras de vigilancia en las puertas para evitar el robo del calzado de los fieles. El Sheik vestía una sotana café que le llegaba hasta los tobillos y un sombrero blanco con trazos rojos. Durante el ritual habló varios minutos en árabe ante una audiencia compuesta por hombres de distintas edades y diferentes vestuarios. Las mujeres estaban en el piso de arriba y lo escucharon por un sistema de sonido. Ellas sí tenían velos, algunos más largos que los otros. Después el Sheik habló en un español fluido, sin tropiezos sintácticos.

La historia no es nada sencilla. Se ha escrito tanto sobre este tema que tiene un matiz obsceno volver a él mientras los palestinos y los israelíes son blancos del fuego adversario y caen hechos trizas por las balas y los misiles. Buscar los responsables, determinar cuál fue la mano en lanzar la primera afrenta, tiene su dosis de maldad, sobre todo cuando son los otros los que le ponen el pecho a la metralla o se internan por pasadizos sembrados de explosivos y trampas. Al final de escuchar tanto parloteo y de hundirse en los laberintos de la ideología uno queda con la impresión de que este conflicto –de tan viejo que es– no tendrá una solución pronta y humana. En casos como este las palabras son ruido y no luz que desnuda la realidad. Pienso en esto luego de conocer en una sinagoga de Bello la historia de un grupo de veinteañeros que combate a Hamás en las calles de Gaza y de asistir a la azalá del viernes –la más importante de la semana para un musulmán– en una mezquita en el Poblado.

Antes de la oración, incluso antes del arribo del Sheik, hablé con tres conversos al islam. El primero –un joven de edad difusa– dijo ser miembro de una organización social que trabaja en los países del Oriente Medio. Rubio y de contextura atlética, conocía muy bien el protocolo lingüístico y de comportamiento en la mezquita. Cada vez que alguien entraba al salón cubierto por un tapete rojo decía As-salamu alaikum y el otro respondía sin respirar Wa-alaikum as-salam. Ambas fórmulas equivalen –y no lo hacen– al hola en español. En estricto sentido, las frases significan “La paz sea contigo” y por eso mismo son las apropiadas para decirles a los hermanos de la fe. El segundo hombre –un panameño cuarentón– me habló en detalle de la fe islámica. También dijo que tiene una cuenta en TikTok destinada a aclarar las dudas de la gente sobre el Islam. “¿Desde hace cuánto es islámico?”, le pregunté. “No se dice islámico, se dice musulmán. Islam traduce camino y musulmán es quien se somete a Dios”, respondió con la paciencia de quien tiene que aclarar estas cosas con frecuencia. Al verme ir de un lado al otro, el tercero me invitó a sentarme a su lado, al fondo de la mezquita, cerca del sitio de las abluciones. Bajó una silla Rimax, me la pasó. “Yo soy paisa y soy musulmán”, dijo. A renglón seguido me habló de su fe.

En este punto llego al nudo ciego del texto. Por un lado, estoy de acuerdo con el polemista inglés Christopher Hitchens cuando dijo que la religión tiene un expediente de muerte y violencia. ¿Alguien puede negar que los devotos de todas las religiones han estado más que dispuestos a dirimir sus diferencias con el filo de la espada? Los ejemplos son tantos y tan conocidos que no hace falta desgranar el rosario de nuevo. Sin embargo, en la sinagoga y en la mezquita sentí esa corriente eléctrica que perciben mis nervios ante la obra de arte o frente a la amiga que abre su corazón y al hacerlo inunda de luz el mundo. Esos aleteos de humanidad. En estos sitios, donde la gente ora y se convence a sí misma de que hace parte de algo mucho más grande que la vida, echo de menos la fe. Me hace falta la realidad regida por la voluntad suprema de Dios, de cualquiera que este sea. Ante la sinrazón de los días, a veces conviene creer que ninguna hoja del bosque se mueve sin que Alá o Hashem o Jehová lo sepan.

Ni la muerte ni los rezos distinguen entre el justo y el pecador, el palestino y el israelí, el hombre y la mujer, el esclavo y el libre. Tal vez esa sea mi fe. Lo mejor es guardar silencio y pedir por la paz en Oriente Medio.