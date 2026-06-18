Juan Kiss, el último rockstar de la radio de Medellín

El diecisiete de enero de 2025, Juan Manuel Ángel Múnera se conectó a una reunión virtual extraordinaria con directivos de Caracol Radio. Para entonces llevaba casi veintisiete años en Radioacktiva, emisora de la que había sido voz, programador, director y una de sus figuras más reconocibles. La estación atravesaba uno de sus mejores momentos recientes: más de ciento veinte mil oyentes, un regreso de la marca al centro de la conversación juvenil de la ciudad y un Jingle Bell Rock que, apenas dos años atrás, había reunido a más de cuatro mil personas en el teatro Carlos Vieco viendo solo bandas locales.
Aquella mañana, sin embargo, la conversación iba en otra dirección.
Le informaron que Radioacktiva Medellín volvería a enlazarse desde Bogotá. La programación local desaparecería. El equipo pasaría a concentrarse principalmente en labores comerciales. A él, después de años como director, le ofrecieron quedarse como coordinador en la ciudad.
—Ya no soy director —pensó.
La noticia lo golpeó en silencio. Años atrás habría protestado. Toda su vida había sido así: frontal, argumentativo, intensamente rocanrolero. Pero aquella vez no dijo casi nada. Más tarde diría que se sintió como William Wallace antes de la ejecución.
Después vinieron los programas grabados desde Medellín para emitirse más tarde; las reuniones distintas; la sensación incómoda de ya no reconocer del todo el oficio al que le había dedicado la vida. Empezó incluso a escribir artículos para la página web de la emisora. Pero algo se había quebrado.
Una mañana de febrero, un mes después de aquella reunión, se despertó y sintió, por primera vez en casi cuatro décadas de radio, que no quería ir a la emisora.