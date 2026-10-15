¡Visite el BanRep! En el centro de Medellín hay un sitio para vivir la cultura y estudiar las artes gráficas

En su edificio de la 50 con 50, a pocos pasos del Torso de mujer (la Gorda) y de la estación Parque Berrío, el Banco de la República hace más de cinco décadas dedicó el tercer piso a la cultura hace un año ha volcado su énfasis en las artes gráficas y la imagen. Nataly Acevedo, analista cultural y responsable del Centro de Documentación, le contó a la revista Generación que desde octubre de 2025 la orientación del Centro de Documentación pasó de ser la investigación económica al estudio de las artes gráficas.

En buena medida, la decisión se tomó porque la sucursal de Medellín conserva un acervo filátelico compuesto por más de 470.000 estampillas. “La colección constituye uno de los principales fondos físicos disponibles en esta sede”, dice Nataly. No es el único material gráfico. “Más de 10.000 fotografías, ilustraciones y caricaturas que retratan biodiversidad, paisajes rurales, vida cotidiana, escenarios urbanos y arquitectura del territorio colombiano”, se lee en una información oficial del Centro de Documentación.

Ese tercer piso es un espacio de consulta y apoyo a la investigación. Uno de los salones cuenta con siete computadores para el público y otro disponible en una sala de trabajo anexa a las salas de exposición. Los equipos tienen OBS y CamStudio para edición de video, Mendeley y Zotero para referenciación, además de lenguajes de programación como R y Python.

Incluso, allí se pueden consultar un disco duro con parte de la colección de Pilar Moreno de Ángel, historiadora y primera mujer miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. El archivo contiene fotografías familiares, personales y relacionadas con su trabajo investigativo. También hay copias digitales de las caricaturas de Ricardo Rendón, que pertenecen a la colección de Eduardo Santos. Estos materiales no están disponibles en internet debido a sus derechos de uso y circulación, por lo que la consulta debe hacerse presencialmente.

La sede de Medellín conserva 72 rollos de microfilm de prensa, entre ellos ejemplares de EL COLOMBIANO y El Mundo. El centro dispone de un lector de microfilm para consultar estos soportes. Si un periodo o material no está disponible en Medellín pero forma parte de otra colección de la red, puede solicitarse para consulta. En esos registros, los interesados conocerán de primera mano las noticias que dejaron huella en la historia gráfica de la región.

Otro de los fondos corresponde a la colección Tiempos Modernos, vinculada a una productora cinematográfica local. El centro cuenta con 117 materiales en formato físico y recursos para consultar películas y documentales. El catálogo de la red permite identificar los títulos y conocer dónde se encuentran. Allí están varios de los primeros trabajos de Víctor Gaviria y entrevistas con algunos de los artistas regionales de mediados del siglo pasado.

La oferta no se le limita a las investigaciones de las artes gráficas. Los investigadores pueden solicitar apoyo para consultar materiales de las diferentes colecciones que conserva el Banco de la República a nivel nacional. Nataly dice que el acompañamiento para los investigadores comienza con un diálogo para conocer el tema de las pesquisas y determinar qué materiales de la Red del Banco de las República son útiles. A partir de esa conversación se busca en los repositorios físicos con más de 3.000.000 de libros, materiales digitales y los recursos electrónicos disponibles en la red.

La red cultural también permite solicitar materiales de otras sedes. En el caso de colecciones especiales conservadas en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, existe la posibilidad de escanear o digitalizar algunos documentos para atender solicitudes específicas de investigadores. La entrega depende de las características del material y de los derechos de uso. Actualmente, el servicio para investigadores registra usuarios desde el pregrado hasta el doctorado, dice Nataly.

El espacio no es exclusivo para los investigadores. De hecho, las personas pueden afiliarse a los servicios de la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Una vez hecha la inscripción puede reclamar allí en calidad de préstamo una cantidad de libros que varía según la categoría de afiliación. Los libros son prestados por quince días, con la opción de renovarse una vez. También se ofrecen los servicios de las maletas viajeras, colecciones itinerantes de materiales de lectura que se prestan a colegios y otras comunidades.

El acceso al centro de documentación es gratuito y no requiere reserva ni presentación de documentos. Está abierto de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.