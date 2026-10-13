“Pensé que escribía sobre mi papá y resulta que escribía sobre mí”: Juan Diego Mejía

Juan Diego Mejía (Medellín, 1952) estudió Matemáticas en la Universidad Nacional, interrumpió la carrera para militar en la izquierda en la zona bananera del Magdalena y volvió a Medellín a pedirle a Manuel Mejía Vallejo que lo recibiera en su taller de escritores. En 1996 ganó el Premio Nacional de Novela de Colcultura con El cine era mejor que la vida, publicada en 1997, que cumple treinta años: cuenta, desde los ojos de un niño, la caída de un padre comerciante en la Medellín de los años cincuenta. Fue secretario de Cultura Ciudadana de la ciudad y hoy dirige el taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto.
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