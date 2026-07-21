“Yo no quiero construir personajes en los que las mujeres seamos buenas víctimas”: Juliana Gómez Nieto

Juliana Gómez Nieto (Calarcá, Quindío, 1990) es licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Montañas azules es su primera novela, escrita durante los años en que vivió en Argentina. Nuestros dones es la más reciente, un libro que le tomó siete años de escritura. “Me demoré mucho tiempo en afinarla porque tenía muchas ganas de trabajar, además del campo de la historia, el lenguaje. Al ya escribir mi primera novela sabía que una segunda debía ser mucho más cuidada; en cada frase, cada palabra, como una cosa de filigrana con el oficio”.
Escribe desde los siete años. Saberse ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita del Ministerio de las Culturas en 2025 la llevó a volver a las primeras miradas de origen: buscar sus diarios, releer sus primeros poemas y comprender que, más allá del premio, le había cumplido a la Juliana que de niña soñaba con convertirse en escritora.
Nuestros dones transcurre entre montañas y la vida en el campo. La novela sigue la historia de tres generaciones de mujeres y aborda la memoria familiar, la enfermedad, la violencia y los vínculos que atraviesan sus vidas. Es una novela en la que los personajes se atreven a hablar en voz alta del dolor que trae consigo vivir: mujeres que sufren, pero que se niegan a asumir el papel de víctimas. La protagonista de esta historia confiesa. “Mamá quiere traducir esas cicatrices a palabras y, mientras se mira las manos ajadas, me habla del espectro del color verde. De la abismal diferencia entre el verde musgo y el verde esmeralda o del verde aguacate, tan parecido, pero no idéntico al limón; del verde de las ranas, entre cenizo y fluorescente; del verde del platanal intenso y vibrante”.