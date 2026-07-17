Cinco, el disco del guitarrista paisa que tocó ante Joe Satriani

¿Qué hace un guitarrista cuando ya no tiene nada que demostrar?

La respuesta podría estar en Cinco (2026), el nuevo álbum de Juan Coronado. No porque renuncie al virtuosismo que lo convirtió en una referencia internacional de la guitarra instrumental, sino porque la pone en un segundo plano. Después de décadas de carrera, el músico antioqueño parece haber llegado a una conclusión poco común entre los instrumentistas de alto nivel: la técnica, por sí sola, ya no basta. Lo importante es la canción.

“En este álbum traté de hacer música más que de tocar guitarra hasta que me sangraran los dedos”, afirma Coronado.

La frase adquiere un peso especial cuando proviene de alguien que fue elegido en dos ocasiones —2005 y 2007— entre los diez mejores guitarristas del mundo por la revista Guitar Player, y que llegó a tocar en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland frente a leyendas como Joe Satriani y Steve Lukather.

Sin embargo, Cinco parece construido desde una decisión consciente: dejar de competir contra sí mismo.

El disco no busca impresionar mediante la velocidad ni convertir cada composición en una demostración de destreza. Su fuerza reside en la construcción de atmósferas, emociones e historias. Aquí la guitarra sigue siendo protagonista, pero ya no actúa como un atleta; actúa como narradora.

Coronado lleva casi veinticinco años viviendo en Toronto. Hasta allí llegó después de una etapa formativa en Medellín, ciudad donde comenzó a construir su camino musical en Emma Hoo y La Universal. Lo que vino después es la historia de un músico nacido en una escena local que logró abrirse espacio en el universo internacional de la guitarra instrumental sin renunciar a su identidad.