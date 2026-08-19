Mateo Santero, la poesía en las bananeras de Urabá

Mateo Santero cuenta que cuando la gente de Urabá -por ejemplo él- viene a Medellín se le considera muy costeña. Y al revés: cuando va a la costa Caribe se le dice que es muy paisa. No es el único ejemplo que tiene de esa encrucijada. Dice que un amigo suyo se ganó un concurso para escritores del Caribe, pero, apenas la gente se dio cuenta que era de Urabá, le dijeron que no podía recibir el premio. Entonces, el amigo escribió un ensayo para explicar que el Urabá hace parte de Antioquia y del Caribe. Se podría pensar que estas cosas resultan muy obvias, pero parece que no.

Estas historias las cuenta Mateo durante una llamada por Zoom. También dice que los poemas de Ya no siembro banano en tierras robadas al río, su primer libro, fueron escritos con el insumo informativo que reunió para escribir una tesis de pregrado en Antropología. Al final, la tesis no la terminó, pero sí escribió versos sencillos, directos, sobre la vida de los hijos y las esposas de los campesinos que trabajaron -y trabajan- en las plantaciones de banano. En casi todos los textos de ese libro, Mateo emplea la primera persona, pero lo hace de la forma en que lo hacen los investigadores y los actores. Es decir, construyen un Yo que habla directamente del otro.

Doy un ejemplo. El poema El filo de mi machete dice “El filo de mi machete/ no entiende de tierras ajenas/ entiende de quincena/jornal/ mercado/ arriendo/ pago de salud/ y pensión/ los techos de plástico/ de familias que “estorban el progreso”/ son tumbadas por cajas de banano”. Ahí están las vidas de Mateo -nacido en Apartadó, con raíces zenúes- y del campesino que va en moto a la bananera. O este otro poema, titulado Soy campesino: “Soy campesino/ y la tierra que cuido/ no es mía/ soy campesino/ y la tierra que cultivo/ la visito de 6 a.m. a 4 p.m./ Esta tierra que cuido/ que siembro/ que riego/ que recojo/ sus dueños viven en edificios a kilómetros de a aquí”. ¿Habrá necesidad de decir que en ese poema laten las ideas de Cien años de soledad, sobre todo las que sustenta la escena de la masacre de las bananeras?

Los poemas aquí publicados hacen parte de Ya no siembro banano en tierras robadas al río y de En el Caribe también se llora, el segundo poemario de Mateo. Si los poemas le tocan alguna fibra, vaya a Apartadó o a Necoclí. Busque a Mateo. En la nota biográfica, él dice que si a alguien le gustan sus poemas, lo invita a la primera “pola” en el Urabá.