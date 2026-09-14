Siete libros de música que puede encontrar en la Fiesta del Libro

Una tortuga toca el contrabajo. Una liebre, el violín. Hay un personaje extrovertido que lleva el ritmo y otro, despistado y casi torpe, que se las arregla con un triángulo.
Podría ser el comienzo de una fábula, y lo es. Pero también es una manera sencilla de explicar algo que a los seres humanos nos ha tomado siglos intentar entender: por qué la música puede juntar lo que parece diferente.
Es así como en El día de la música, Édgar Jaimes convierte a sus animales en pequeños músicos y hace que sus instrumentos dialoguen con sus personalidades. La tortuga es pausada, la liebre ágil; cada uno tiene su manera de estar en el mundo. Cuando todos ponen sus talentos en común, aparece la armonía.
Jaimes quisiera que los niños descubrieran en la música “un aliado para comunicar y conectar con los demás”. Para él, la música representa también la empatía.
No parece, a primera vista, que esta historia tenga mucho que ver con el blues, el metal de Medellín, la salsa, Gardel o un manuscrito musical del siglo XIX. Y, sin embargo, los siete libros que se cruzan este año en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín parecen estar conversando entre sí.
La 20.ª edición de la Fiesta, que se realizará hasta el 20 de septiembre en el Jardín Botánico, el Parque Explora y la zona norte de la ciudad, tiene como tema las Travesías de la lectura. Entre sus cientos de lanzamientos hay siete libros que, desde géneros y épocas muy distintos, proponen otra clase de travesía: una que también puede hacerse con los oídos. Porque en ellos la música no aparece solamente como sonido. A veces es una forma de resistir. Otras, de recordar. Puede servir para enamorarse, bailar, escapar de la rutina, reconstruir una ciudad, rescatar una memoria que parecía perdida o encontrar, en una canción, algo de nosotros mismos.
Miguel Iriarte lo dice de una manera que podría funcionar como una puerta de entrada a todos estos libros: “La música ha estado siempre dibujando, describiendo, haciendo sonar el alma humana”.