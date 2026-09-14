Desmadre, una novela sobre el amor materno, una Medellín que ya no existe y los excesos que perduran

En Desmadre, su primera novela, Camilo Jiménez Estrada relató las vivencias más duras y dulces de su vida. Ahí están sus escarceos homosexuales en la infancia, la muerte de su mamá de un cáncer del que él no se dio por enterado, el hundimiento del padre en las sombras del trago; el hallazgo de los libros, del perico, del amor. También, en equilibrio, están los duelos de la Medellín de los ochenta y noventa. Aparecen los papelitos de cocaína en las discotecas y en los colegios, las motos de los sicarios y las bombas de los narcos.
Aunque tenga algunos de los ingredientes de las narrativas convencionales de la Medellín narco, Desmadre aborda el asunto desde otro ángulo. Lo hace a partir de una familia de clase media, educada, que se viene abajo después de la muerte de la madre y la esposa. En cierta medida, esta familia es muchas familias que perdieron pie justo en el momento en el que la ciudad se hizo mundialmente célebre. Además, quien protagoniza esto es un muchacho partido en dos. Por un lado quiere el silencio de la Biblioteca de La Playa o de la Universidad de Antioquia mientras por el otro busca el bullicio de la rumba de varios días.