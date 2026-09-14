“A veces es más difícil dibujar feo que dibujar lindo”: Jazmín Varela

Jazmín Varela (Rosario, 1988) tardó entre dos y tres años en dibujar las 500 páginas que, en algún momento, llegaron a conformar el posible cuerpo de Campeón. En compañía de su editor José Sainz, depuró la historia hasta llegar a las 352 del libro final. En el camino, consiguió una beca que la llevó a sentarse frente a la escritora argentina Ariana Harwicz y mostrarle los bocetos de su trabajo. Temerosa por la crudeza de las escenas que dibujaba, se encontró en ese primer público con que las hojas más descarnadas eran las más celebradas. Quizás por su verdad y su salvajismo. La idea o el dios detrás de Campeón es lo indomable que subyace en el amor y los vínculos de afecto y de violencia entre personas y animales de compañía.
Esta novela gráfica, recién publicada por la editorial Sigilo, Varela cuenta la historia de dos generaciones supuestamente malditas por el destino fatal de todos los perros que se cruzan con la familia. Indiferente al esfuerzo en el cuidado, la tragedia cae sobre estos animales dándole cumplimiento al miedo: todos van a morir y de las peores maneras. Pero, ¿realmente qué significa insistir en un amor que siempre termina en desgracia? En búsqueda de respuestas, avanza el libro al segundo capítulo en el que la hija del matrimonio -que ya ha enterrado a tres de sus perros-, vive sola en una ciudad que sufre una “época espantosa”. Las pintas en las paredes revelan que se trata de Argentina en el presente. Por tanto, así se ofrece una mirada a la soledad, la adicción, la enfermedad mental y el amor interespecie, yendo tan lejos como lo permiten los recursos de la fantasía, el terror y la arqueología al interior de la historia propia.