En el cine todo dependerá siempre de la mirada del director. Es su postura frente al mundo la que ilumina, manipula, engrandece, oscurece, minimiza o dulcifica las situaciones que vemos. La realidad, en el cine, no está ante nuestros ojos: ante ellos está la realidad filtrada por la mirada —cálida o fría, bondadosa o implacable— del director. Para relatarnos la historia de los protagonistas de Los reyes del mundo (2022), la directora colombiana Laura Mora —en el que es su segundo largometraje— opta por el lirismo. Los cinco muchachos marginados de las calles del centro de Medellín, que son un presente absoluto, un no futuro, son cobijados por la mirada empática y compasiva de la directora y coguionista, que no por ello los hace héroes impolutos, pero que se pone de su lado, entiende sus razones y los acompaña en las desventuras que constituyen esta road movie episódica que los lleva del caos citadino a la sinrazón rural colombiana.

Vuelvo a la mirada de la directora: la de Los reyes del mundo es una crónica de seres anónimos, de personas a las que pocos van a echar de menos si no vuelven a saber de ellos, pero Laura los aprecia, no es cruel como el Buñuel de Los olvidados (1990), ni rabioso con causa como lo fue Víctor Gaviria en Rodrigo D: No futuro (1990) —dos filmes con los que frecuentemente se ha comparado a este largometraje— lo suyo es una ternura que no la enceguece, que no le impide ser crítica de su entorno, y describir con imágenes la inequidad, la marginación, el racismo y la ley del más fuerte como modo de vida. Mostrar la injusticia no implica necesariamente contagiar las imágenes de ira. Lo bello no tiene que ser frívolo, lo teñido de belleza, y acá Laura Mora lo demostró, puede exhibir con contundencia la arbitrariedad y la sinrazón.