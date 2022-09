Estamos a principios de los años sesenta del siglo XX. Bob Rafelson le dijo a Bert Schneider cuando se encontraron, como habitualmente lo hacían, para caminar al mediodía por Central Park: “El problema de hacer cine no es que no contemos con gente con talento; lo que pasa es que no tenemos la gente con el talento necesario para reconocer el talento. Mira Francia, por ejemplo, con la nouvelle vague , o Inglaterra, donde Tony Richardson tiene su propia productora, Woodfall, mira las películas neorrealistas de los italianos. Aquí también hay gente como ellos, pero falta el sistema que les permita prosperar, no hay nada que estimule a los artistas. Lo que esta industria necesita no son mejores directores, sino mejores productores, dispuestos a darles una oportunidad a los directores con ideas para que hagan las películas a su manera”.

Suya fue la idea —inspirada en A Hard Day´s Night (1964), de Richard Lester, de contar las aventuras cómicas de un cuarteto musical en un seriado televisivo. Obviamente no podían contar con The Beatles, así que crearon un grupo exprofeso: The Monkees. Fueron un éxito enorme tanto en audiencia como en fanaticada, pues Raybert contrató los mejores compositores y músicos para hacerlos un suceso mediático. El furor de The Monkees le permitió a Bob Rafelson debutar como director con Head (1968), un musical psicodélico que funciona como un pastiche alocado de géneros y estilos, pero con una consciencia clara de denuncia: en medio de la aparente anarquía narrativa hay material documental de la guerra de Vietnam. Ahí estaba el horror del presente, imposible de ocultar.

Un año antes, Bonnie and Clyde, dirigida por Arthur Penn, marcó el inicio de un movimiento sobre las cenizas del Hollywood clásico, donde las imposiciones de la censura que imperó durante décadas quedaban atrás, en pro de una libertad creativa que buscaba equipararse a las vanguardias europeas. Raybert Productions estaba atento a su desarrollo: tras ganar considerable fama y prestigio con The Monkees, pese a que Head fue un fracaso, Rafelson y Schneider confiaron en Denis Hopper y en Peter Fonda e invirtieron menos de $400.000 dólares para que rodaran Easy Rider (1969), la película ícono de la contracultura hippie de los años sesenta, un monumental éxito que para 1972 ya había recogido 60 millones de dólares en el mundo y que abrió la puerta para que se colara toda una nueva generación de directores, guionistas y actores que renovaron el cine norteamericano con vitalidad y riesgo.

Uno de ellos fue sin duda Jack Nicholson. Egresado de “la escuela” de actuación de Roger Corman, fue coguionista de Head, actor secundario en Easy Rider —recibió por ello su primera nominación al Óscar— y el protagonista de dos películas muy importantes de los años setenta dirigidas ambas por Bob Rafelson, Five Easy Pieces (1970) y The King of Marvin Gardens (1972), hechas cuando ya Raybert se había convertido en BBS Productions, tras la incorporación de un tercer socio, Stephen Blauner, amigo de infancia de Bert Schneider y que había sido un ejecutivo en Screen Gems. Obviamente BBS no solo se dedicaba a hacer películas de sus integrantes: a ellos se les debe la existencia de La última película (The Last Picture Show, 1971), de Peter Bogdanovich, A Safe Place (1971), de Henry Jaglom, el debut de Jack Nicholson como director, Drive, He Said (1971) y el documental de Peter David Hearts and Minds (1974).

Recordaba Jaglom que “queríamos que las películas fueran un reflejo de nuestra vida, esa ansiedad que se propagaba como consecuencia de la guerra, los cambios culturales de los que todos éramos hijos... la idea original de BBS era que, en cierto modo, todos éramos polivalentes: éramos guionistas, directores y actores, y trabajaríamos en las películas de todos, no darían un porcentaje, haríamos películas baratas, todos participarían”. Por eso hay interconexiones y vasos comunicantes entre todos estos filmes: el cinematografista László Kovács, los actores Jack Nicholson y Karen Black, los guiones de Rafelson...todo era demasiado perfecto como para que fuera a durar.