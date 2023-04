En la noche del 11 de marzo de 2023, en uno de los universos paralelos que existen, la película ganadora del Óscar fue Tár. En otro fue Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin). En este específico, desde donde usted está leyendo estas líneas, Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once) ganó siete premios Óscar, incluyendo mejor película. Considerando el enorme surtido de multiversos, pregúntese usted si tuvo fortuna de habitar este o, si por el contrario, contó con mala suerte. Quizá usted anhele vivir en un universo donde Ellas hablan (Woman Talking) haya sido la ganadora y Sarah Polley obtuvo el galardón a la mejor directora.

Por ahora es mejor dejar de especular, quedarnos en este multiverso y centrarnos en el éxito de Todo en todas partes al mismo tiempo y en lo que eso implica para el cine de hoy. ¿Se trata de una rareza, de un meteorito que cayó en medio de Hollywood? ¿O es acaso el inicio de una nueva tendencia, de un terremoto que empezó a destrozar los cimientos de la industria del cine tal como la conocemos? Cuando Bonnie and Clyde se lanzó en agosto de 1967 duró una semana en cartelera. Solo cuando fue portada de Time en diciembre de ese año y el crítico Stefan Kanfer la ensalzó en un artículo central —tal como Pauline Kael lo había hecho previamente en The New Yorker— se hizo patente que una revolución se estaba gestando al interior de un studio system que estaba colapsando, y que el nuevo Hollywood había llegado, tal como El graduado (1967), Perdidos en la noche (Midnight Cowboy, 1969), Easy Rider (1969) y La última película (The Last Picture Show, 1971) vinieron a confirmar. Solo fue cuestión de tiempo, consciencia y del surgimiento de nuevos talentos que supieron leer los cambios culturales y sociales a su alrededor. Que detectaron lo que el público necesitaba ver y sentir.

Los codirectores de Todo en todas partes al mismo tiempo, Daniel Scheinert (nacido en 1987) y Daniel Kwan (nacido en 1988) también han tenido buenos radares. Encontraron un público cansado de secuelas, remakes y franquicias de superhéroes, y decidieron apuntar en la dirección opuesta, sabiendo muy bien a quién se dirigían, cuál era el blanco al que querían apuntar. Por eso su película trata de personas corrientes, inmigrantes en la lucha por subsistir, con problemas económicos y en la relación que tienen con hijos adolescentes.

La protagonista (no es nada casual que sea una mujer de ascendencia asiática) se ve de repente convertida contra su voluntad en una heroína que busca apaciguar el desorden cósmico generado por la rabia crónica que alcanzó la frustración filial. Para lograr esto, los directores y guionistas no recurrieron a grandes efectos especiales ni tecnológicos, solo al absurdo de las situaciones y cosas cotidianas devenidas en símbolos, dotadas de poderes sobrenaturales.