El Planetario, en asociación con la Unidad Nacional de Limitados Visuales, creó un club de lectura en voz alta. Andrés lo recuerda así: “Arrancamos leyendo Cosmos de Carl Sagan, pero no se pudo. Cada vez que empezaba a leer llovían mil preguntas, siempre se interrumpía la lectura, y como las preguntas ameritaban la pausa, supimos que había que idear otras estrategias para hablarles de astronomía”.

Andrés Ruiz, biólogo y programador del Parque Explora, quien hoy lidera el club, cuenta que en 2014 se escuchaba una pregunta en El Planetario: “¿Hay material para nosotros?”. Decenas de ciegos llegaban a la biblioteca en busca de braille , texturas, formas. Algo que los ayudara a entender el mundo exterior, la oscuridad que todos compartimos: la del universo. Y aunque no había material, o no el suficiente, la pregunta abrió una posibilidad.

El Planetario también ha creído en la unión de la música y la astronomía y, cada tanto, organiza las Navegaciones Planetarios, conciertos con la Filarmónica de Medellín acompañados de una astrovisualización en pantalla gigante, un recorrido desde el fin del universo hasta el detalle más diminuto de la tierra.

En uno de estos conciertos, Andrés se llevó al club, les puso audífonos y mientras escuchaban la música él les traducía el video de imágenes a palabras: “Muchas veces resulta provechoso cerrar los ojos para ver de nuevas maneras”, dice.

Desde 2014, año en que se abrió el club, la cantidad de miembros no ha cambiado demasiado. El Ojo Sonoro se ha dado a conocer, sobre todo, por el voz a voz y, aunque al principio esto atrajo a más de un curioso, se ha configurado más bien como un club pequeño. No es cerrado, de hecho, no es solo para personas ciegas. Sin embargo, la mayor asistencia que han tenido ha sido de unas 10 personas. La menor, de una sola: León Restrepo, un hombre de 67 años que perdió la visión hace 24 y que sueña —siempre lo ha hecho— con ser astrónomo.

Para Andrés, esto no es ningún fracaso. Una sola persona, especialmente León, tiene las dudas y el entusiasmo suficientes para hacer de una sesión de El Ojo Sonoro algo entretenido. Gracias al club, a la inquietud que despertó, El Explora adaptó el Acuario para que los ciegos pudieran disfrutarlo también: antes, para ellos, era un simple vidrio. Ahora, pueden escuchar el ambiente acuático y sentir las texturas de peces, almejas y corales.