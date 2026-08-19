“Este libro es una manera de que la obra de Débora Arango esté ahí para todos”: Rafael Tamayo

Cuando Rafael Tamayo asumió la dirección del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) tuvo que enfrentar los coletazos de la polémica por la posible venta de dos obras de Débora Arango. Ahora, casi un año después, hay todo un plan para exaltar la obra de la artista envigadeña. Este mes, Celsia presentó su ya tradicional libro de la colección de homenaje a artistas colombianos titulado Débora Arango. La pintora que incomoda, pensado y editado con el MAMM. Hablamos con Tamayo. ¿Cómo nace la idea de este libro sobre la obra de Débora Arango? “Empezó el año pasado, aunque ya estaba en el tintero desde antes: le habíamos estado buscando financiación. Aunque todas las obras de la donación de la maestra están en la web con su información completa, queríamos también un libro con un par de textos, casi como el catálogo de esas obras. Después de tocar varias puertas, Celsia, por intermediación de Ricardo, se animó a financiarlo, con la idea de que un volumen del primer tiraje se entregara en su asamblea de accionistas. El texto de Estrella de Diego es muy bello, y el de Juliana González también es muy interesante. Existe también en pasta blanda, más de consulta, que es el que estamos vendiendo en la tienda a 120.000 pesos; los recursos son sobre todo para el fondo Débora Arango del museo. Coincidió con el catálogo de la exposición del Santa Clara, y para la Fiesta del Libro de septiembre lanzaremos esos títulos junto con los catálogos del ciclo de exposiciones que se está cerrando. Paradójicamente, lo digital termina siendo más frágil, se puede perder más rápido”. Ya no se hacen tirajes de diez mil ejemplares, son tirajes muy cortos, pero la gente los busca y los atesora; lo virtual, en cambio, parece estar entrando en crisis. “Siempre he sido muy analógico. Cuando fui director de Bibliotecas de Bogotá defendí pagar las membresías de las bases de datos y luché por no dejar bajar el presupuesto de compra de libros. Creo que no hay ningún invento como el libro impreso, y si hay una lucha entre lo digital y lo impreso, la está ganando el impreso, sin duda, aunque son complementarios”. Después de la pequeña crisis que hubo el año pasado con el tema de Débora Arango, ¿qué tienen pensado, con lo que acaba de hacer el Museo de Antioquia como referencia?

“Lo que hizo el Museo de Antioquia está enmarcado en la Temporada Cultural de Medellín, liderada por la Promotora. Nosotros presentaremos “Débora inmersiva”, una experiencia para niños y jóvenes en el quinto piso, con producción externa y equipos importados; no tenemos los recursos del Museo Van Gogh, pero está quedando muy bella. Es, además, una manera de hacer pedagogía: me angustia pensar que, sin ella, maestros como Botero, Pedro Nel o Eladio Vélez queden como referentes solo para las generaciones que ya nos estamos envejeciendo. Hay que ponerle a eso una mirada más juvenil, para que no parezca una lucha entre lo moderno, que ya parece clásico, y lo contemporáneo. Esperamos mucho público del 25 de septiembre al 25 de octubre.Hay un trabajo que quiero resaltar: lo que estamos haciendo con Casablanca, en Envigado. Tenemos un convenio con la entidad que contrató la Alcaldía para la restauración de la casa y la construcción de la parte de atrás, una vez el Ministerio de Cultura autorice los espacios educativos y expositivos. A la casa restaurada no se le puede poner aire acondicionado ni control de humedad, y las obras BIC hoy tienen otros requisitos de conservación que el MAMM debe cumplir. Trabajamos para que la sala nueva sea una gran sala en Envigado con las obras que la maestra le entregó al museo: no caben las doscientas cincuenta, pero sí unas cincuenta o setenta, que se irán rotando, porque al ser BIC no pueden estar expuestas todo el tiempo”. ¿Sería una sala satélite del MAMM, o ustedes simplemente están asesorando? “Todavía está por definirse. Esta administración alcanza a avanzar con la construcción, y será la próxima la que decida cómo operar la casa: directamente desde la Secretaría de Cultura de Envigado, o a través de un tercero. Desde el MAMM siempre hemos manifestado interés en operarla junto con la Secretaría, aportando las obras y la experiencia que tenemos con Débora Arango; buscar un nuevo curador cuando ya hemos hecho más de cien exposiciones suyas sería ineficiente. Con el Museo de Antioquia también sigo en contacto, para cuando termine de remontarse la Sala de Historias, donde vendrán actividades en conjunto. Además, uno de nuestros programas con artistas locales, ahora en la Sala D, son los “Diálogos Débora”: en cada exposición hay una obra suya que quien participa selecciona según su propia temática. Es, en parte, la respuesta a la pregunta por una sala permanente en el MAMM: no tenemos tantas salas, pero con los “Diálogos”, las del Museo de Antioquia y la de Envigado ya tenemos un par de salas potentes para la ciudad”. ¿Esa sala de Casablanca está presupuestada? ¿Para cuándo sería? “Depende. Ya presentamos los planos con el Ferrocarril de Antioquia, también aliado del proyecto, y falta la aprobación del Ministerio de Cultura, que ya aprobó la restauración de la casa principal. Las obras empiezan este mes, y creo que antes de fin de año saldrá la respuesta de la segunda etapa; posiblemente, a finales del año próximo se quiera inaugurar la sala”.