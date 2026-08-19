“Este libro es una manera de que la obra de Débora Arango esté ahí para todos”: Rafael Tamayo

Cuando Rafael Tamayo asumió la dirección del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) tuvo que enfrentar los coletazos de la polémica por la posible venta de dos obras de Débora Arango. Ahora, casi un año después, hay todo un plan para exaltar la obra de la artista envigadeña. Este mes, Celsia presentó su ya tradicional libro de la colección de homenaje a artistas colombianos titulado Débora Arango. La pintora que incomoda, pensado y editado con el MAMM. Hablamos con Tamayo.
¿Cómo nace la idea de este libro sobre la obra de Débora Arango?
“Empezó el año pasado, aunque ya estaba en el tintero desde antes: le habíamos estado buscando financiación. Aunque todas las obras de la donación de la maestra están en la web con su información completa, queríamos también un libro con un par de textos, casi como el catálogo de esas obras. Después de tocar varias puertas, Celsia, por intermediación de Ricardo, se animó a financiarlo, con la idea de que un volumen del primer tiraje se entregara en su asamblea de accionistas. El texto de Estrella de Diego es muy bello, y el de Juliana González también es muy interesante. Existe también en pasta blanda, más de consulta, que es el que estamos vendiendo en la tienda a 120.000 pesos; los recursos son sobre todo para el fondo Débora Arango del museo. Coincidió con el catálogo de la exposición del Santa Clara, y para la Fiesta del Libro de septiembre lanzaremos esos títulos junto con los catálogos del ciclo de exposiciones que se está cerrando. Paradójicamente, lo digital termina siendo más frágil, se puede perder más rápido”.
Ya no se hacen tirajes de diez mil ejemplares, son tirajes muy cortos, pero la gente los busca y los atesora; lo virtual, en cambio, parece estar entrando en crisis.
“Siempre he sido muy analógico. Cuando fui director de Bibliotecas de Bogotá defendí pagar las membresías de las bases de datos y luché por no dejar bajar el presupuesto de compra de libros. Creo que no hay ningún invento como el libro impreso, y si hay una lucha entre lo digital y lo impreso, la está ganando el impreso, sin duda, aunque son complementarios”.
Después de la pequeña crisis que hubo el año pasado con el tema de Débora Arango, ¿qué tienen pensado, con lo que acaba de hacer el Museo de Antioquia como referencia?