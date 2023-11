Vivir en Noruega (o en Suecia, Finlandia, Dinamarca...) y perderse... (cualquier cosa que retrate el tuetano más sazonado de la colombianidad, la “chibchombia profunda”) es ya una frase convertida en un meme. También un manifiesto en defensa de lo autóctono y en contra del aburrimiento clasista y foráneo.

Los memes son una de las transformaciones recientes más radicales en nuestra forma de consumir humor, por lo menos desde que pudimos llamar a un número de teléfono para que nos contaran un chiste, como ofrecía la línea Salomón de este periódico en los años noventa. Chistes contados por teléfono que a la vez funcionan como chismes, ventanas a pedacitos irónicos, absurdos y bizarros de realidad (política, social, cultural, económica).

¿Quién está detrás de estos contenidos que nos sacan una carcajada cada dos por tes minutos? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hacen? En abril de 2019, Daniel Herrera, un diseñador gráfico en ese entonces de 30 años, empezó a considerar la idea de crear su propia cuenta de memes. Ya era una especie de distribuidor rutinario entre sus amigos, que le agradecían que los mantuviera “tirando caja”.

“Compartía piezas muy sencillas y aleatorias que vuelan de una cuenta a otra, pero me gustaban mucho los producidos, que cambian la narrativa popular a otras cosas. Ver a Homero Simpson diciendo un audio de costeños o a los Power Rangers bailando un tema del Joe Arroyo, me parecía muy interesante cómo se juntaba la colombianidad con la cultura de todo el mundo”, me cuenta en una tienda de esquina mientras aspira humo de un vapeador.

Publicidad

Daniel es delgado y de estatura media, viste todo de negro, con gorra también negra. Tiene una barba incipiente y ojeras pronunciadas, que le dan un aire malicioso. Podría ser una versión paisa de Alex DeLarge, el protagonista de La naranja mecánica de Kubrick. Nació y se crio en el barrio Belén, de familia de zapateros. En el sótano de la casa de sus abuelos maternos todavía funciona la zapatería y allí vive un tío suyo guarnecedor que ha sido como un segundo padre. El gusto por lo popular y lo festivo también le viene de familia, pues desde 1966 son propietarios de La Milonga, un tradicional bar de tangos de la carrera 76.

“Belén es como la mitad de la mitad: no es gomelo, no es valija del todo, no es súper rico, no es súper pobre –dice Daniel–. Es una mitad que puede entender los dos mundos y ser un canal para transmitir información de un lado para el otro. Esa condición me permite ser amigo de mucha gente del barrio, barberos, zapateros, constructores. Y como soy dueño de La Milonga, ahí confluyen estas personas, eso me abre la puerta para escuchar un montón de realidades. Belén es un buen símbolo de lo que hace El Fino Asprilla”.

Cuando entró a trabajar a una agencia de publicidad en 2019, con su socio Alan Sepúlveda se les ocurrió crear la cuenta de memes en la oficina, como una forma romper el aburrimiento y probar con nuevos contenidos capaces de cautivar audiencias. Ya existían varias cuentas locales que conseguían viralizar chistes, como Memellamojames o Memellín. “Al principio se iba a llamar Diomemes Díaz, porque hacía muchos memes con cosas de él, pero ya existía una cuenta en la Costa con ese nombre, entonces se me ocurrió El Fino Asprilla (por el futbolista Tino Asprilla) y a todo el mundo le encantó”, cuenta Daniel.

Publicidad

Sus colegas de la agencia no tenían su misma vena de humor popular, entonces abrió una cuenta propia en Instagram y se la mandó a sus amigos. “Les dije, este es mi emprendimiento, voy a montar memes acá. En dos meses tenía cinco mil seguidores”, dice. Con algunos amigos y conocidos de Belén, entusiastas de la idea, creó un grupo de WhatsApp al que le puso La Fino Gang, encargado de buscar, compartir y proponer memes que pudieran hacer parte del universo del Fino, que en pocos meses, y atravesando la pandemia, alcanzó 200 mil seguidores... hasta que se encontró con la censura de las plataformas.