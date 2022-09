Hay obras que se asoman más allá de los mitos del escritor promesa, incluso del escritor que ya publica, o del que se alimenta de rumores de proyectos literarios que escribe de archivo en archivo y que nunca termina —siempre tiene ensayos y artículos entre manos—, del que escribe textos que son una retahíla de anécdotas que no cuestionan nada, que no tienen una idea, o los que se reúnen en bares del Parque del Periodista, o que publican poemas en Twitter y para todo usan la palabra “nea” porque dicen que son barrio, reales, reguetoneros.

Otro escritor que nos muestra a Medellín: Truchafrita. Digo escritor y no historietista. Lleva años hablando de lo que es ser paisa, de nuestras taras, de nuestra violencia; algunas veces con luces de genialidad y otras contando un chiste eterno que a nadie le da risa. Pero se ha mantenido, no pierde la reflexión. Lo hizo con Robot , el único fanzine interesante que hubo aquí durante años. Lo hizo en Días de cuarentena , un libro sobre nuestras ruinas y nuestra propia manera de aburrirnos y estar solos. Este año publicó La iglesia de los cuernos (Tragaluz, 2022), una oda al ocio y otro libro necesario sobre la pregunta eterna: ¿qué es el mal? ¿Somos malos? Somos.

Pero no todo es no ficción y los relatos familiares imbebibles que no tienen ni mirada ni escritura. Hace poco leí Final de temporada (Tragaluz Editores, 2020), de Diego Agudelo Gómez. Diego es un aficionado al cine y a las series de televisión (también a los libros y a los juegos de mesa) y sobre eso escribió: lo que lo habita. Son diez cuentos donde aparece el cine y después la literatura; pensados como diez capítulos para ver, no para leer. Eso lo hace un libro ingenioso y bello. Por otro lado, como la idea de los diez cuentos es culminar un guion incompleto escrito por el cineasta Seishin Kotaro antes de morir que un fanático compró en la web profunda, el lector se encuentra en un juego casi pigliano, por no decir borgeano, donde la invención aborda la realidad como en aquella novela de Phillip K Dick cuyo argumento es tenaz: los nazis han ganado la guerra. Diego cambia las formas. Por cierto, Diego presentará un libro de poemas en la Fiesta del Libro.