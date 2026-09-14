Antonio Caballero o el placer de hacer lo que a uno se le da la gana

“¿Qué quiere que le lleve, maestro? ¿traguito?”, le preguntó Carlos Mario Gallego —caricaturista (“Mico”) y humorista (“Tola”) de Tola y Maruja— a Antonio Caballero un mes antes de su muerte en septiembre de 2021. Cinco años ya. El escritor bogotano, que bien podría ser descrito como crítico de arte, comida y toros, historiador, columnista, humorista, sibarita y periodista (en ese orden), siempre dijo que era, fundamentalmente, un caricaturista.Quizá por eso llamó a Gallego y le pidió escuetamente que solo le llevara a la capital el libro Trazos de Elkin Obregón, editado por Eafit, para leerlo en sus días de hospital, sin saber que iban a ser lo últimos. Obregón había muerto en enero de ese mismo año y dejó una biblioteca personal que hoy cuida Luis Alberto Arango en la librería Palinuro, en Laureles. Caballero y Obregón compartían los trazos, los toros, el arte. Y el placer —¿o el arte?— de hacer lo que se les diera la regalada gana. Pero lo de Caballero es excepcional. Quizá no hay un periodista en la historia del país que haya dejado una obra tan variada tanto por los temas como por la mirada; lo suyo va más allá de la erudición heredada de los Caballero —hijo del escritor Eduardo Caballero Calderón, sobrino del humorista Lucas Caballero “Klim”, hermano del pintor Luis Caballero y de la escritora Beatriz Caballero—. Tiene que ver más con el placer, que va atado a la belleza y a los excesos, por supuesto. Así lo definió en una entrevista con Carolina Sanín en 2015 sobre la felicidad, que para Caballero podía estar más cerca de Séneca y los estoicos: “Vivir conforme a la virtud y a la verdad”, idealmente. Decía que solo lo aplicaba “cuando estoy haciendo algo que implica responsabilidad. Y la mayoría del tiempo no estoy haciendo cosas que impliquen responsabilidad, por ejemplo, con respecto a mí mismo, al organismo (...) he fumado, he bebido, he cometido toda clases de excesos a sabiendas que eso no me conduce a la felicidad, pero sí al placer (...) la autodestrucción puede ser un placer”.Y lo fue para Caballero, que vivió hasta los 76 años como quiso y al final como pudo, pues una enfermedad en los nervios hacía entumecer sus manos y pies con dolor.

Portada de la nueva edición de Sin remedio (Alfaguara, 2026).

La mayoría de la gente lo debe recordar por sus columnas de opinión en varios medios importantes ya no solo de Colombia sino del mundo. Tenían su marca inconfundible por la calidad de su pluma; para él, dicen sus cercanos, importaba lo mismo el qué: ser implacable con los poderosos, por ejemplo, y el cómo: hacer digerible, elegante y divertido un texto. Cuenta Enrique Santos Calderón que un miembro de la oligarquía bogotana –como Caballero– le dijo alguna vez: “Su amigo Caballero es un hijueputa, pero qué bien escribe”. Lo de hijueputa tiene que ver con la molestia que le producía a su clase social que un hijo de ellos los criticara sin pudor. Pero la incomodidad de los aludidos se extendía a los militares, a los gringos, a los paras, a los guerrilleros, a los corruptos, a los presidentes de turno, a los animalistas y hasta a las feministas, más recientemente.En los años 80, tuvo que exiliarse a España por las amenazas, con un costo alto para su familia: principalmente estar lejos de su hija Isabel, a quien le dedicó un bello libro de cuentos infantiles Isabel en invierno (1989). “Mi papá era sobre todo tímido. También por eso pasaba por huraño y serio (...) mi relación con él fue muy... no sé cómo reducirla en una palabra (...) La relación fue a distancia muchos años cuando vivía en España, pero nos veíamos con frecuencia y hablábamos mucho por teléfono. Era duro, era crítico, todavía tengo la voz de él cuando escribo, esa crítica de la que ni yo me salvaba. Al mismo tiempo recuerdo la sensibilidad en su forma de escribir”, cuenta Isabel Caballero Samper en diálogo con GENERACIÓN.¿Se puede ser así de arrojado con la pluma y el lápiz y ser tan tímido? Al explorar la obra completa de Caballero, que incluye más o menos 25 libros, todos muy distintos, la respuesta es que sí. En un ser tan adusto puede habitar la ternura, la complicidad, el amor. Y el placer, siempre el placer.“Cuando se sale de la política para hablar de otros temas se ve mucho esa sensibilidad de mi papá, en cómo de chiquita me contaba cuentos, toda la mitología griega: las historias de Hércules, La Iliada, La Odisea, que me las contaba como historias de dormir. Tenía toda esa cultura, pero la sacaba de una manera muy sensible en su relación conmigo”, dice Isabel.Algunos de sus libros se reeditan y venden bien y otros sin reeditar ya no se consiguen, pero hasta hace poco. Porque este septiembre, cuando se cumplen cinco años de la muerte de Caballero, la editorial Penguin Random House publicó tres libros —de diez en total— que abarcan una parte representativa de su obra: Sin Remedio, su única novela, dedicada a Bogotá, que es “un larguísimo poema, así sea en prosa”, como él mismo decía.

Mientras pasaba por ahí (Debate, 2026), es una versión extendida del libro Paisaje con figuras, que publicó El Malpensante hace más de veinte años.

También reeditaron Historia de Colombia y sus oligarquías, un extenso libro de historia con caricaturas que ayuda a entender por qué somos como somos: “La historia de lo que hoy es Colombia comenzó mal desde que la conocemos, con los horrores sangrientos de la Conquista. Y siguió peor. Esperemos que empiece a mejorar antes de que termine”, dice en el prólogo. Y el tercer libro es Mientras pasaba por ahí, que es una extensión ampliada y mejorada de Paisaje con figuras, publicado por El Malpensante a finales de los noventa. Esta edición incluye crónicas, entrevistas y ensayos sobre arte que abarcan más seis décadas: la pieza más temprana es de 1961, cuando aún era estudiante del Gimnasio Moderno, y la más reciente de 2020, el año pandémico antes de su muerte. El editor encargado de la selección y los prólogos fue Mario Jursich, editor mítico de El Malpensante, amigo y admirador de Caballero. En conversación con esta revista, Jursich dice que “los placeres de la buena mesa eran para Antonio los placeres de la buena escritura. Así como uno disfruta una cena bien elaborada, Antonio cocinaba sus artículos para que el lector se los comiera con el mismo deleite”.El proyecto de Penguin, de la mano de Isabel y Jurish, no se reduce a reeditar la obra sino “que tengan algo que se pueda considerar valor agregado (...) Fue un trabajo en varios frentes. Es que hubo épocas de su vida en que escribía hasta tres columnas a la semana. Lo que hemos estado haciendo es reconstruir todo lo que Antonio escribió en diferentes medios. Incluso, escribía sobre moda; era un escritor con una paleta muy amplia”, dice el editor.La búsqueda por esas “joyas” implicó un trabajo de archivo ambicioso durante los últimos dos años. “Lo que fuimos descubriendo es que Antonio empezó a llevar a Tipacoque (Boyacá) —donde se asentó su familia— cajas de cartón con multitud de materiales. Eso permitió que aparecieran dibujos de la época en que vivió en París y que son muy poco conocidos, o una versión de Sin Remedio que tiene fragmentos tachados, o cuentos a medio hacer. Incluso, textos de género indefinido que a veces parecen notas de un diario”, agrega Jursich.Las ediciones que los lectores van a encontrar en librerías incluye textos inéditos y variados. Por ejemplo, una carta enviada a la poeta María Mercedes Carranza sobre los invitados que Caballero consideraba debía tener un evento en la casa de Poesía Silva, burlándose, uno por uno, de la socialité bogotana de la época; termina diciendo: “Y eso que me quedaron faltando Nora, los niños y yo. Pero no los invites. Un beso, Antonio”.

Historia de Colombia y sus oligarquías (Debate, 2026) fue un proyecto que Caballero hizo con el Banco de la República.