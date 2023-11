El próximo 25 de noviembre la poeta mexicana Coral Bracho recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que entrega cada año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El anuncio de su nombre fue una sorpresa, porque suele ocurrir esto cuando una poeta o un poeta gana uno de los grandes premios literarios del mundo. La buena poesía parece no tener la horma ideal para calzar muy bien con estos galardones: no es mediática, no dispara ventas millonarias y no genera miles de discusiones en redes.

No es algo malo, aunque se tienda a interpretar así. Si la poesía no obedece a las normas del mercado editorial o al burbujeo de los medios, es por una simple razón: la poesía es de las pocas expresiones humanas que es un verdadero acto de libertad, hecho en solitario y sin normas, a contracorriente del marketing y las modas y sin ningún propósito útil más allá de captar la esencia de la vida. De ahí “su subversión fundamental”, como lo explicó el escritor rumano Mircea Cartarescu durante su discurso de recepción del FIL 2022.

Al triunfar la poesía en un premio literario importante pierden el mercado y los likes, quizá, sin embargo, hay una victoria maravillosa: la de lectoras y lectores, y esto no es poco. Gracias a premios como el Nobel, el Cervantes o el FIL, los poemas de Wisława Szymborska, Tomas Tranströmer o Ida Vitale son cercanos y fundamentales para muchas personas. O para no ir muy lejos en el tiempo, hay gente que conoció y convirtió en compañía diaria los poemas de Louise Glück desde el oscuro 2020, cuando se le otorgó el Nobel de Literatura.

Ahora el turno de llegar a más lectores es para Coral Bracho, al menos en lo que respecta a esa región de más de 600 millones de hablantes de español. Hay una verdad: en un mundo hiperconectado e informado la buena poesía continuará viajando lento, esperando con paciencia el hallazgo de una lectora atenta, un lector juicioso. Aguardando un golpe del azar, como un premio que expanda la onda de un nombre y provoque notas de prensa (esta es un ejemplo) y un día de agitación y poemas compartidos en Instagram, WhatsApp o X.