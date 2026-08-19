Débora Arango en el Museo de Antioquia: una casa para la guerrera

Habíamos olvidado que Débora, la guerrera, tenía una casa donde dormía, crecía, esperaba. Allí se fortalecía antes de salir a incendiar el país. Allí se atrincheraba durante las escaramuzas y apagaba la vigilancia de maestros, políticos, periodistas y curas. Allí era bendecida por las manos de sus padres, y revoloteaba ligera como una más de sus seis hermanas, entre hilos, sábanas, vajillas y recetas. Allí, desnuda, mientras se miraba en un espejo en su cuarto oscurecido por cortinas verdes, rumiaba lo que había hecho y se encendía pensando en lo que iba a hacer. Allí escuchaba el rumor de la radio que trastocaba la calidez del refugio con la temperatura inclemente del mundo exterior. Entonces tenía pesadillas con batracios y murciélagos oscuros, con palomas y mujeres desventradas, de las que se curaba pintando, pero también regando las matas del frondoso jardín del patio interior.
Es que, para entender a Débora Arango, hay que verla no solo afuera con su ráfaga de pinturas desafiando la ciudad, sino que también hay que observarla adentro de las puertas de su búnker doméstico. Hoy, por fortuna, la esencia de aquella casa ha llegado al Museo de Antioquia. Esa casa mayor que convoca todas nuestras imágenes y en la que, hasta el momento, Débora inexplicablemente solo era una ausencia, un hueco en su narración de la región.
Por supuesto, no han llegado los muros blancos que se quedaron como guardianes mudos en Envigado, pero sí aterrizaron aquí sus fantasmas, insistencias, dudas, sonrisas. Todo lo que guardó la artista con celo hasta el momento de su muerte. Es que se trata de la colección personal de la maestra, de la que no se desprendió cuando hizo su gran donación al Museo de Arte Moderno y a la historia en la década de los años 80, y que luego permanecería bajo la custodia de su familia.