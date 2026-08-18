Ana Patiño, directora de Filarmed, volvió al pueblo donde descubrió su destino

La primera vez que Ana María Patiño vio una orquesta fue en la universidad. Hay un concierto que recuerda siempre. La Orquesta Sinfónica Eafit tocaba la Quinta Sinfonía de Beethoven, conocida también como la Sinfonía del destino. Se sintió tan conmovida que tuvo que salirse a llorar a la mitad del concierto. No podía respirar, quería ser directora de orquesta y sentía que se iba a morir si no lo intentaba. Al día siguiente y sin consultarlo con nadie, empezó los trámites para cambiar el plan de estudios. Dejó el saxofón y empezó dirección.
—Yo creo que uno pocas veces en la vida siente esas cosas, pero son definitivas —dice Ana María, quién hace un año asumió el cargo de Directora Titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín.
Leonard Bernstein describió ese tipo de revelación con un concepto religioso, teológico. A él le pasó a los 10 años, cuando tocó por primera vez un piano que una tía guardó en su casa. “Yo toqué el piano y supe que había tocado a Dios. O, en términos freudianos, toqué un mundo donde me sentí a salvo”, dijo en el programa The Levin Interviews, emitido en julio de 1982.
—Para mí es muy importante la gente que escucha una orquesta por primera vez, es una cosa que se queda guardada en mí, por eso quiero que cada concierto sea un acontecimiento artístico, un fenómeno, que la gente se vaya transformada, que algo la toque —dice Ana, en una sala en la sede de la orquesta, en el Poblado.
Cada concierto es siempre ese concierto que se le quedó grabado. Ayuda a otros a encontrarse con Dios, o a emprender el camino que conduce a ese mundo a salvo, que decía Bernstein.