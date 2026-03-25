Sofía Gómez Uribe: la historia de sus récords en el abismo oceánico

Mientras comía buñuelo y tomaba café, sentada en una oficina llena de cámaras y micrófonos en Envigado, la apneísta Sofía Gómez Uribe dijo riendo que todo en ella era muy predecible. El comentario fue un chiste después de ver las luces azules que el equipo de video de El Colombiano puso en la sala de podcast para ambientar el lugar. Para seguir el tono de la conversación, un periodista dijo que por eso se había puesto una camisa azul para entrevista. La reina de la apnea colombiana se miró uno de los anillos que tenía en la mano y se rio: era una ola del mar.
Sofía llevaba cerca de diez minutos en el periódico. Aquel martes de diciembre de 2025 madrugó para arreglarse. Antes de salir de su casa subió una historia a Instagram —la red social a la que le dedica tanto tiempo— en la que dijo que se había “emperifollado” para dar una entrevista. Después condujo por la ciudad. Waze la orientó hasta Envigado, porque, aunque lleva más de diez años viviendo en Medellín, aún se “embolata”. Llegó en su carro azul y, en el parqueadero, se encontró con este escribiente.
Después de entrar por la puerta principal del edificio, subimos por las escaleras. Sofía iba a seguir para el tercer piso, donde quedaba la antigua redacción. La última vez que había visitado el periódico fue antes de la pandemia. Entonces era la “nueva estrella” del deporte colombiano. Tenía tres récords mundiales de apnea. Todos los consiguió en poco tiempo. No sabe cuánto, pero calcula que alcanzarlos le llevó tres o cuatro años. Sofía salió del anonimato en 2015, cuando el periodista conocido como Pirry compartió una foto suya en redes sociales después de una inmersión de 90 metros. En 2016 bajó 95 metros en el agua. En 2017 la inmersión fue de 97. Esa distancia fue su techo varios años.