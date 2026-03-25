Sofía Gómez Uribe: la historia de sus récords en el abismo oceánico

Mientras comía buñuelo y tomaba café, sentada en una oficina llena de cámaras y micrófonos en Envigado, la apneísta Sofía Gómez Uribe dijo riendo que todo en ella era muy predecible. El comentario fue un chiste después de ver las luces azules que el equipo de video de El Colombiano puso en la sala de podcast para ambientar el lugar. Para seguir el tono de la conversación, un periodista dijo que por eso se había puesto una camisa azul para entrevista. La reina de la apnea colombiana se miró uno de los anillos que tenía en la mano y se rio: era una ola del mar. Sofía llevaba cerca de diez minutos en el periódico. Aquel martes de diciembre de 2025 madrugó para arreglarse. Antes de salir de su casa subió una historia a Instagram —la red social a la que le dedica tanto tiempo— en la que dijo que se había “emperifollado” para dar una entrevista. Después condujo por la ciudad. Waze la orientó hasta Envigado, porque, aunque lleva más de diez años viviendo en Medellín, aún se “embolata”. Llegó en su carro azul y, en el parqueadero, se encontró con este escribiente. Después de entrar por la puerta principal del edificio, subimos por las escaleras. Sofía iba a seguir para el tercer piso, donde quedaba la antigua redacción. La última vez que había visitado el periódico fue antes de la pandemia. Entonces era la “nueva estrella” del deporte colombiano. Tenía tres récords mundiales de apnea. Todos los consiguió en poco tiempo. No sabe cuánto, pero calcula que alcanzarlos le llevó tres o cuatro años. Sofía salió del anonimato en 2015, cuando el periodista conocido como Pirry compartió una foto suya en redes sociales después de una inmersión de 90 metros. En 2016 bajó 95 metros en el agua. En 2017 la inmersión fue de 97. Esa distancia fue su techo varios años.

Foto: Daan Verhoeven

En Sofía Gómez nada es predecible. Es 16 de diciembre. En la noche empiezan las novenas. El mes va en la mitad. La deportista, que a finales de noviembre de 2025 estableció un nuevo récord panamericano con una inmersión de 110 metros en Dominica —la isla del Caribe que es su segunda casa y en la que pasa 4 meses cada año—, solo come buñuelos a fin de año: “Para mí son sinónimo de navidad: la fruta de temporada”. Sin embargo, esta vez no había comido ninguno. El primero fue uno comprado en una panadería de San Antonio de Prado, que disfrutó antes de iniciar una conversación que duró más de una hora en la que intentamos inmiscuirnos en lo profundo de su mente. Sofía sonríe todo el tiempo, lleva una felicidad contagiosa. Piensa rápido. Por eso habla con velocidad y algunas veces se le tropiezan las palabras. Cuando se le conoce, se comprueba que es la misma persona que uno ve en redes sociales. Ella dice: “Todo el tiempo soy yo. No tengo un personaje”. Sofía siempre tiene el pelo suelto, bien cuidado —brillante, a pesar de la sal, el sol, el cloro—. “Que viva el despeluque”, dice. En todo de ella hay una intensión. Su percepción de la vida es medio hippie. Se hizo apneísta, que es la disciplina “alternativa”, “el emprendimiento” de la natación, cuando desde niña se dedicó a nadar con aletas en piscinas. Eso la trajo a Medellín para representar a Antioquia; también fue lo que la llevó a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Medellín donde, mientras cursaba los últimos semestres, después de disfrutar las clases de urbanismo, movilidad sostenible, suelos y sufrir las de diseño estructural, empezó a practicar apnea. *** “La apnea es un deporte muy solitario, una meditación activa. Cuando uno la hace se enfrenta con uno mismo, con pensamientos complicados. Lo único que me comunica con la superficie es una cuerda. Hay un momento en el que quienes me pueden salvar la vida me dejan de ver. Siempre bajo sola. Me los encuentro únicamente cuando voy subiendo, en los últimos 40 metros”, dice Sofía, quien hace dos años superó, por primera vez, la barrera de los 100 metros. Descender tres dígitos es una obsesión para los apneistas. Sin embargo, conseguirlo no es fácil. Para alcanzar esa inmersión hay que vencer muchos demonios. ¿El más grande? La mente. Caer hacia el vacío, ir hacia un fondo tenue y oscuro, viendo cómo se aleja la luz del sol durante más de tres minutos y, en ese tiempo, no poder respirar, sentir que el cuerpo se llena de dióxido de carbono mientras los pulmones se recogen, los tímpanos se dilatan, el sistema nervioso se extravía. En el mundo hay muchos deportistas que lo intentan, pocos lo han logrado.

Foto: Daan Verhoeven

Los 110 metros que bajó Sofía Gómez en 2025 están entre las 10 mejores marcas en la historia de la apnea. Ella dice que es la sexta más alta. Encontrar los datos es complicado. La apnea tiene dos “entes rectores”: la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) y Asociación Internacional por el Desarrollo de la Apnea (AIDA). La primera es la oficial. La segunda nació como respuesta a cuando se quisieron prohibir las inmersiones para evitar accidentes como los que genera la enfermedad por descompresión, que se produce cuando el nitrógeno pasa a la sangre y se vuelve burbuja generando trombos, derrames, parálisis. Ante mayor profundidad, más riesgo. En la modalidad de Peso Constante con Monoaleta, en la que compite Sofía, la plusmarca la tiene la eslovena Alenka Artnik, que en julo de 2025 bajó 123 metros en Las Bahamas. Se demoró 3 minutos y 46 segundos. Gómez espera llegar en algún momento ahí —o más abajo—. Sin embargo, sabe todo lo que cuesta avanzar: pasar la barrera de los 99 metros le costó seis años. “Después de llegar a 95 metros en 2017, no era capaz de avanzar. Sentía que no podría hacer más metros. Pensaba que no estaba lista y no era lo suficientemente buena para hacerlo. Veía a un par de personas hacer 100 metros y decía por qué pueden y yo no. 100 es un número increíble, una cosa de tres dígitos, enorme. También una pared mental. Yo sentía miedo al hacer una inmersión. No estoy preparada. Dejé que pensamientos negativos me llenaran la cabeza”. Ese pensamiento no llegó por azar. Fue consecuencia de la presión que Sofía vivió cuando se convirtió en una “estrella”. Sentía la necesidad de hacer récords. Era un tiempo complicado: con las redes sociales todos quieren fama y viralidad. Sofía se convirtió en una estrella del Instagram. Llegaron los patrocinadores, y algunos querían cosas nuevas, nuevas muecas, nuevos destinos de paraíso, inmersiones más tenaces. La apnea se convirtió en una carga.

Foto: Daan Verhoeven