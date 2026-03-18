La geometría sensible de Fanny Sanín

Fanny Sanín —pintora, colombiana— recuerda cuando llegó a Nueva York en 1971 junto a su esposo Mayer Sasson —ingeniero, colombiano— después de vivir en Monterrey y Londres. Los recibió un viejo hotel sobre la calle 29 en Madison, donde una noche los despertó el sonido de las sirenas del camión de bomberos.
Se asomaron a la ventana y vieron ondear el fuego en la habitación adyacente. Bajaron por las escaleras con las cabezas gachas, evitando el humo a toda costa, convencidos de que las pinturas enrolladas de Fanny y el chelo de Mayer se perderían entre las llamas o bajo el agua.
El grueso de las paredes protegió las pertenencias de la pareja, que regresó cuando el incendio, provocado por el encuentro de un cigarrillo en vigilia y el sueño profundo de un vecino descuidado, estuvo controlado.
—Cuando subimos se veía como una película. Quedaban los restos de la cama, el metal derretido y la nevera. ¿Y el olor? Terrible. Nos tocó quedarnos como tres días más allí porque no había más cuartos —dice Fanny al recordar el incidente desde la sala del apartamento en el que vive con su esposo.
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Afuera Nueva York sigue sepultada bajo un manto grisáceo tras el embate de la tormenta invernal que tuvo lugar la última semana de enero de 2026. Fanny lleva una camiseta ligera manga larga con rayas horizontales azules y blancas y Mayer —sentado a su izquierda— un buzo negro igual de delgado. Acaban de llegar de un viaje de una semana en el que asistieron a una subasta a beneficio del Museo de Bellas Artes de Houston, que alberga una de las mayores colecciones de arte latinoamericano en Estados Unidos.
El apartamento mira al norte desde un piso diecisiete. La luz es abundante. En la esquina del comedor de madera de cuatro puestos, en medio de una pintura de Fanny y varios estudios sobre papel de su hermana Rosa Sanín —pintora, colombiana—, aparecen el chelo y el violín de Mayer. El espacio se descubre sobre el parqué de madera y las alfombras persas, entre los muebles de distintas épocas y las obras de artistas como Mónica Meira, Julio Le Parc, Luis Tomasello o Jesús Rafael Soto.
Alguna vez fueron dos aparamentos separados por una pared que la pareja derrumbó para crear el estudio y la bodega de Fanny, que ha llenado con más de cincuenta años de historia dispuestos en cajas, lienzos, brochas, lápices, colores, tijeras, muñecas y un cactus en la esquina junto a la vitrina en la que se adivinan caballos, casas y figuras de cerámica, entre tantas otras cosas.
—Hoy en día se ha quedado chiquito por los libros, los discos, los materiales. Son muchas cosas que uno conserva, ¿ves?