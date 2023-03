Tres años estuvo Sara Jaramillo Klinkert trabajando en su tercera novela, Escrito en la piel del jaguar. Las otras dos, Cómo maté a mi padre y Donde cantan las ballenas tuvieron un proceso distinto, habían empezado en las clases de su maestría de Escrituras Creativas en España. Con esta, en cambio, la presión era distinta, ya la conocían como escritora, ya sentía que tenía lectores esperándola, que había una expectativa, así que quería que todo le gustara: la abría, buscaba un párrafo al azar y si había algo que no le convencía, lo reescribía. Incluso se fue un mes completo para ese pueblo que la inspiró, allá donde el mar está siempre sonando, no hay señal de celular, hace muchísimo calor y no hay puertas ni ventanas.

En ese sitio tan lejano se terminaron de construir Lila y Miguel, los personajes principales junto a Antigua, una mujer chamán que es un jaguar —o no, depende del que lea—, y Tilda, una niña muy inteligente que cuenta historias y quiere ser futbolista y escritora y que da respuestas que para los citadinos que andan de visita no son lógicas, pero que para ella son facilísimas: en la noche no hay energía porque no se necesita, la noche es para dormir. En ese lugar además apareció Cumbia, una perrita que también es importante, porque en este libro Sara toca temas que son fundamentales para ella: la naturaleza, los animales, las mujeres, la violencia, el agua, el aborto, el amor.

En Puerto Arturo se desarrolla la novela, y tiene mucho que ver con la experiencia que has tenido en un lugar al que vas mucho, lejos y olvidado. ¿Cómo se fue armando este Jaguar?

“Es un sitio al que suelo ir con mucha frecuencia desde hace años y siempre llegaba muy fascinada con el entorno, los personajes tan particulares que viven allá y con las historias que relatan. Estamos hablando de un lugar muy aislado: sin policía, sin ejército, sin hospital, sin carreteras. Es uno de los tantos lugares olvidados por el Estado, en donde la gente está abandonada a su propia suerte y tiene que encontrar formas de sobrevivir y resolver los conflictos, razón por la cual se tejen unas dinámicas bastante particulares. Por ejemplo, allá la escasez de agua ha sido un problema porque la temporada de sequía es muy intensa. Yo toda la vida oí decir que en uno de los pozos de agua había un anaconda y a todo el mundo le daba miedo acercarse. ¡Cómo no voy a usar ese tipo de cosas en la novela! Entonces para armarla tenía un lugar hermoso y terrible en igual medida y también una historia que me habían contado sobre algo impresionante que ocurrió allá hace unos años. No podía creer que en un sitio tan puro como ese hubiera ocurrido algo tan sorprendente. Eso se me quedó en la mente dando vueltas, sentía que no podía quedarme sola con esa historia, que tenía que hacer algo con ella y fue cuando la idea central de la novela tomó forma. Puerto Arturo es un nombre inventado porque si bien está basado en aquel lugar específico podría ser cualquier otro pueblo de los muchos que existen en Colombia en donde lo mágico termina siendo más real que lo real”.

En la novela las mujeres son protagonistas, incluso los hombres quedan muy mal parados

“En mis tres novelas ocurre lo mismo. A mí me interesa mostrar el poder femenino porque creo en él, creo que las mujeres somos las que movemos el mundo. Mis personajes femeninos tienden a ser muy fuertes, muy aguerridos, muy de tomar decisiones. Particularmente en esta novela quería mostrar cómo las mujeres de Puerto Arturo son víctimas de la violencia y del machismo. La educación sexual es nula y eso las ata a los hombres, a los hijos desde edades muy tempranas. Pareciera que son cadenas que ellas no pueden romper y a mí eso me ha preocupado y entristecido en igual medida. De ahí por ejemplo nació el personaje de Tilda. Tilda son todas las niñas que yo he conocido allá a lo largo de muchos años, porque te digo que su historia es exactamente igual a las de todas. Son niñas con un espíritu inmenso, con una imaginación desbordada como la tiene Tilda, y lo sé porque he hecho talleres de literatura allá, y las cosas que imaginan son alucinantes, tienen un imaginario muy fecundo. Son niñas que sueñan con hacer cosas, con estudiar, con dedicarse a un oficio que las llene, pero siempre ocurre lo mismo: se embarazan y sus compañeros no responden y esa es una de las razones por las cuales no logran salir de ahí. Carmenza es un poco esa mamá que está en el punto intermedio, le pasó lo mismo y cree que es la única posibilidad para su hija.

El personaje de Encarnación es esa mujer que tiene conocimientos ancestrales. Eso es muy de esas zonas, como no hay hospital, la gente consulta donde la bruja, donde la curandera, donde la sobandera. Ellas son la que saben qué hierbas usar y cómo tratar las enfermedades, y no solo las enfermedades del cuerpo, también las del alma. Como hay un montón de mitos alrededor de espíritus y de maldiciones, la bruja es la encargada de gestionarlos y por eso la gente le tiene miedo y respeto. Sin embargo, al final de la novela me interesaba mucho mostrarla tan humana como todos. Pareciera que la novela va a tirar por el lado del realismo mágico, pero todo lo que narro tiene asidero en la realidad, nada de lo que cuento aquí es inventado.

Usé tres lentes diferentes para evidenciar que las historias cambian por completo dependiendo de quien las narre: el primero es el de Tilda, que es muy mágico, lleno de imaginación, pero no dice ninguna mentira, cuando ella dice que Encarnación se está convirtiendo en elefante, es verdad, porque tiene elefantiasis; cuando dice que Encarnación hace flotar las cosas, es verdad, porque la casa de Encarnación está llena de telarañas; cuando Tilda dice que su hermano es un ángel y que no tiene alas, es verdad, su hermano se llama Ángel y no tiene alas, es un torso sin extremidades. Ese personaje de Ángel, por ejemplo, está inspirado en la vida real. El segundo es el lente de Lila y Miguel, que de alguna manera somos todos nosotros, los de la ciudad, que nos vamos para allá creyendo que nos las sabemos todas, pero no nos enteramos de nada, no vemos las cosas incómodas porque es más fácil hacernos los de la vista gorda. Por último, está el lente de la realidad de lo que está pasando de verdad. Los tres lentes son válidos y eso demuestra lo que dice la sinopsis, que definitivamente cada quien ve lo que quiere ver”.

Por si le interesa: Sara mató al padre en este libro

Sí se nota cómo la magia existe de cierta manera, pero todo tiene explicación, y aún así sigue siendo mágico.

“Me interesaba mucho que el inicio de la novela pareciera que tuviera muchos elementos mágicos como una manera de mostrar que los seres humanos explicamos con magia aquellas cosas que no somos capaces de entender: peces que comen ojos, hombres de dos caras, fuerzas invisibles que mandan, ángeles sin alas, mujeres que se convierten en elefante, pero me interesaba más que al final todo tuviera una explicación lógica. Con el tema del jaguar pasa lo mismo. A mí me preguntan mucho, ¿hay jaguares en la novela?, y siempre digo, depende del lector. Si el lector quiere ver jaguares, los va a ver y me puede argumentar todas las razones por las cuales Antigua se convierte en jaguar. Si otra persona dice no, el jaguar en la novela es una metáfora de que cada quien cree en lo que quiere creer tiene cómo argumentarlo. Ahora, el que diga, no, en la novela no hay ni un solo jaguar, igual tiene razones para explicarlo, y los tres tienen razón porque yo como autora busco que el lector complete, que el lector sea el que decida, qué quiere creer”

Para mí, por ejemplo, Antigua es un jaguar

“Ves. Fue muy bonito el personaje de Antigua, porque en un principio era supersecundario, en un momento hasta pensé que no iba a necesitar que ella llegara a Puerto Arturo, creí que su única función dentro de la novela era darle a Lila y a Miguel una razón para quedarse allá, porque sino ellos dirían, ay no, esto aquí está muy aburrido, vámonos, y se iban y ya, pero si tenían una razón para esperar a una mujer que posiblemente les iba a ayudar a encontrar agua, tendrían una razón para quedarse. Lo que pasó fue que por esos días en que estaba creando el personaje de Antigua, llegó a mis manos el libro del Chiribiquete, la maloca cósmica del hombre jaguar. Quedé fascinada con la idea de que los chamanes se transmutan en jaguares, no te imaginas el vuelco que le dio al personaje de Antigua haber leído ese libro. Dije, quiero que Antigua tenga ese poder, ese halo de magia de los chamanes, entonces pasó de ser una niña que dibujaba huellas de jaguar en la arena para mantener alejados a los ladrones de agua, a ser una mujer mítica, con rasgos felinos y manchas en la piel, una mujer que atrae jaguares y hasta podría convertirse en ellos”.