El sueño del árbol es un libro que Andrea Salgado escribió durante la pandemia. Era una forma, dice ella, de mantenerse concentrada y no perder el control.

—No era fácil estar encerrada. Soy muy callejera. Me gusta estar moviéndome de un lado a otro, entonces lo que pasó fue que me puse tareas concretas, y una de esas como profesora, fue dictar virtualmente un taller de ciencia ficción abierto al público. Eso me mantuvo ocupada, estudiando algunas cosas que organicé en un programa llamado Poéticas del fin del mundo. La idea era, de alguna manera, mirar lo que estaba ocurriendo a través del lente de la ciencia ficción. ¿Qué nos decían estas historias sobre nuestro presente, sobre el futuro? Al mismo tiempo comencé a escribir El sueño del árbol. No tenía un tema concreto, solo sentimientos, intuiciones, preguntas sobre la forma en que habíamos vivido el amor en esta realidad construida en términos binarios, patriarcales y capitalistas; esta realidad enferma, al borde de un colapso ambiental, atacada por la guerra, la peste y la pobreza. Pasó también que una semana antes de que comenzara la pandemia me mudé a un apartamento que mira hacia los columbarios (el cementerio de los pobres) del Cementerio Central de Bogotá. En ellos se encuentran dibujadas en plaquetas de metal que sirven como lápidas, las Auras Anónimas, la obra de Beatriz González que fue hecha en memoria de los muertos anónimos del conflicto colombiano. Eso me impresionó profundamente y frente a esa obra empezaron a surgir los fragmentos que hacen parte de la primera parte del libro “Bolero del cuerpo y la razón”. El cuerpo le canta un bolero de desamor a la razón de la que fue separada, hasta que de los columbarios llega la mujer transparente para sacarla de su ensimismamiento, y hacerle ver que su dolor no es propio, sino que es el mismo del todas las mujeres a través del tiempo, y que antes de salir del encierro, es necesario que aprenda a llorar por todo lo perdido. La mujer transparente llega para hablarle de la importancia del duelo, y de la necesidad de que nos pongamos en el lugar del otro, una y otra vez. Luego la historia se enfoca en la razón, que también es un personaje, y ve todo desde su perspectiva. La razón no está frente al cementerio hablando con la mujer transparente como le ocurre al cuerpo, sino que está atrapado en un bosque de palabras, de obras literarias que hablan de la relación del ser humano y la naturaleza. Los mismos que estábamos trabajando en el taller de ciencia ficción. Pero me alargo mucho. Lo que quiero decirte es que frente a los columbarios, frente a esas tumbas vacías, frente a las poéticas del fin del mundo que iba encontrando en mis lecturas y conversaciones, en medio de la mortandad que estábamos viviendo, me dejé ir, persiguiendo una idea que trabajábamos también con los estudiantes, la de escribir persiguiendo el presente, llevar a cabo lo que Peter Handke llama una escritura anterior; vivir en la página sin un plan previo. No contando la historia que ya sé de antemano, sino haciendo la historia frente a la página. Un ejercicio mucho más performático. Por esa razón el libro siempre se está transformando en otra cosa. Por esa razón en la portada hay una flor del plátano en la que una mariposa está viviendo su metamorfosis.