La devaluación del fascismo

En 1921 el Partido Socialista de Italia se negó a afiliarse a la Internacional Comunista de Lenin. Entonces, la facción comunista abandonó el partido para fundar el Partido Comunista de Italia, que sí se acogió a las veintiún condiciones de la Komintern, que incluían romper tajantemente con los reformistas, con los socialdemócratas y “con la línea política de ‘centro’”. Bajo la influencia de la Komintern, el Partido Comunista de Italia definió el campo fascista italiano como todo aquello que no fuera el Partido Comunista de Italia. Así, presentándose como la primera línea de batalla contra Mussolini, concentró la mayor parte de sus esfuerzos antifascistas en la lucha, no contra los fascistas, sino contra el Partido Socialista. Con esta primera versión del antifascismo, el Partido Comunista contribuyó a allanar el camino por el que Mussolini llegó al poder.
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