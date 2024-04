Disparados en el inicio de La vorágine , dardos envenenados de poesía van directo al corazón y el cerebro: “Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la Violencia”.

Al servicio del Ministerio, recorrió varias veces la Orinoquía. Revisó los límites con Venezuela, se enteró y denunció las condiciones de vida de indígenas y colonos, así como las injusticias de que eran víctimas los habitantes de zonas excluidas. Conmovido por la Naturaleza, la gente y sus costumbres, encontró en esa región una mina temática para sus obras, que no fue extensa, pero sí excelsa. Tierra de promisión, un conjunto de cincuenta y cinco sonetos que cantan a la selva y los ríos, y La vorágine, que nos tiene de fiesta todo el año.

En la página de la Biblioteca Nacional promueven y comentan el original de esta novela publicada hace 100 años y convertida en clásico de la literatura, no solo colombiana. Dicho manuscrito fue adquirido mediante compra a un sobrino nieto del escritor y guardado en “la Sala Fondo Antiguo en Raros Manuscritos”. Es un cuaderno de contabilidad. La narración, escrita en caligrafía estilizada y letra cursiva, la del autor, no respeta las líneas verticales que establecen las columnas en las que los contadores suelen registrar ingresos y gastos. “Este cuaderno viajó conmigo por todos los ríos de Colombia durante el año 1923, sus páginas fueron escritas en las popas de las canoas y las piedras que me sirvieron de cabecera, sobre los cajones y rollos de cables, entre las plagas y los calores. Terminé la novela en Neiva el 21 de abril de 1924”.

La vorágine, con influencias del romanticismo y el modernismo, hace parte del realismo social. Del romanticismo se nota cierto sentimentalismo y vitalidad en la narrativa; del segundo, la inconformidad y el esfuerzo por renovar el lenguaje y hasta por experimentar con el género. Como artista del realismo social, Rivera puso en relieve los problemas de la gente; las condiciones de miseria y explotación.