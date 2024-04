También el año pasado (con un registro diferente al texto de Ordine) fue publicado el libro El valor de la atención, del divulgador británico Johann Hari, quien estudia la creciente incapacidad de los seres humanos para concentrarse durante largos períodos. En su libro queda claro el efecto silencioso de las nuevas tecnologías, desde la televisión hasta las pantallas de los celulares, sin mencionar el estremecedor panorama de los cascos de realidad virtual que están empezando a popularizarse.

En este proceso de pérdida de la atención, la caída en la lectura aparece como un asunto concatenado. Según Hari, entre 2004 y 2017 la proporción de hombres que leen por placer en los Estados Unidos ha caído en un 40% y la proporción de estadounidenses que no leen un solo libro al año se ha triplicado en el período que va de 1978 a 2014.

En 2017, dice, el estadounidense promedio gastaba 17 minutos al día leyendo libros y 5,4 horas en promedio en la pantalla del celular. Tras citar estudios que demuestran la relación directa entre la incapacidad de aprender de la misma manera en pantallas o en papel, tras evaluar el efecto pernicioso de la atención intermitente que nos exige lo digital y los mensajes que daban ambos medios (las pantallas y los libros de papel), Hari hace una pequeña confesión personal: “Me daba cuenta de que estoy de acuerdo con los mensajes del medio del libro. Creo que son ciertos. Creo que potencian los mejores aspectos de la naturaleza humana, que una vida con muchos episodios de concentración profunda es una buena vida. Por eso leer libros es algo que nos nutre. Y en cambio no estoy de acuerdo con los mensajes del medio de las redes sociales. Creo que, fundamentalmente, alimentan los aspectos más feos y superficiales de mi naturaleza. Por eso, pasar tiempo en esos sitios (incluso cuando, según las reglas del juego, se me dé bien, obtenga likes y seguidores) me hace sentir vacío e infeliz. Me gusta la persona en la que me convierto cuando leo muchos libros. Me disgusta la persona en la que me convierto cuando paso mucho tiempo en las redes sociales”.

En conclusión, hay muchas razones por las que es válido celebrar la apertura de una nueva librería, y en esta selección arbitraria encontramos un abrebocas.

*Director general de la Librería Lerner. Extracto de las palabras de inauguración en Medellín el pasado 28 de febrero de 2024.