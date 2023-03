Tras trabajar veinte años dirigiendo videos musicales y episodios de series para la televisión, Joanna va a debutar en el cine con la película Unrelated (2007) y a partir de ese momento va a utilizar el cine como reflejo para mirarse por dentro, tanto a ella misma como a los de su privilegiada clase social. Existe en Inglaterra una llamativa reticencia a retratar en el cine a las clases altas y a su estilo de vida —Joanna estudió en un colegio privado en Kent, la West Heath boarding school (el alma mater de la Princesa Diana)— mientras se privilegia un cine de realismo social que tiene en Ken Loach, Mike Leigh y Andrea Arnold a tres de sus exponentes más reconocidos. Sin embargo, basándose en una puesta en escena ambientada en el medio social que ella conoce, esta directora y guionista parte en Unrelated —desde lo formal y lo narrativo— hacia la reflexión. “En 2003 mi padre murió y yo estaba tratando de tener una familia. Empecé a escribir Unrelated como un canal para todos mis sentimientos de tristeza, y [además] quería hacer una película haciendo todo lo que me dijeron que no hiciera en la televisión”, declaraba ella en entrevista con Roger Clarke para The Independent al momento del estreno de su ópera prima.

nualmente la prestigiosa revista británica de cine Sight & Sound escoge las cincuenta mejores películas estrenadas en Inglaterra. En 2019 la numero uno de ese listado fue The Souvenir, y en 2021 esa posición la ocupó The Souvenir Part II, ambas escritas y dirigidas por la realizadora londinense Joanna Hogg. En 2022, su siguiente filme, L a hija eterna (The Eternal Daughter ) —estrenada en el Festival de cine de Venecia — ocupó el puesto 15 de la selección de Sight & Sound . Una excepcional cosecha crítica para una directora nacida el 20 de marzo de 1960 y egresada de la National Film and Television School de Londres. Su cortometraje de grado, Caprice (1986) —una fantasía sobre una joven apasionada por una revista de modas que literalmente se mete a la revista para, desde adentro, entender cómo funciona en realidad la despiadada maquina publicitaria que ella ve hasta ese momento con ojos inocentes— fue protagonizada por una actriz novata llamada Tilda Swinton. El cortometraje trae una dedicatoria final: “Para Anthony”. Ni la actriz ni la dedicatoria van a quedar en el olvido para Joanna Hogg...

The Souvenir Part II es una obra maestra en la línea de La noche americana (La nuit américaine, 1973), que relata el detrás de cámara de un rodaje, uno muy particular, pues Julie está haciendo su trabajo de grado como cineasta describiendo su amour fou con Anthony: los sentimientos que los actores le piden describir son los suyos, no los de un guion. Al llevar a cabo la dirección de actores lo hace desde un sentimiento propio, no externo. He aquí al cine no solo como espejo, sino como catarsis y exorcismo de un pasado que ella requiere dejar atrás. Pero no es Julie la que necesita eso: es Joanna Hogg. Por eso esta película es una experiencia de metaficción de gran inventiva y sensibilidad que no admite más palabras para describirla. Sencillamente hay que verla.

Con La hija eterna (2022) incursiona en el cine de (aparente) terror gótico, con una historia que es un ejercicio no solo de estilo, sino de solidez actoral de Tilda Swinton. La película es la historia de una cineasta que quiere escribir sobre la relación con su madre y se va a un hotel donde anteriormente vivía la familia de su progenitora buscando ahí inspiración. De nuevo contando con elementos metacinematográficos, la película nos habla de la creación, de los recursos de la inspiración a partir de la experiencia cercana, de las carencias afectivas, de la falta de hijos (tema recurrente en Unrelated, Exhibition y acá), de lo que constituye una familia.

Joanna Hogg aprendió a mover la cámara, ha adquirido oficio y confianza. Retrata ante la pantalla lo que conoce y esa honestidad, que la hizo grande, la convirtió en toda una autora.

* Médico microbiólogo y crítico de cine. Con este texto celebra 30 años escribiendo sobre este arte. Instagram: @tiempodecine