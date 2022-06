Otra noche, hablando de ligues, me contó de un personaje que lo encuentra a cada rato, ¿o lo sigue?, en momentos inesperados: cuando está tomando el bus, a veces en la cafetería enfrente de su casa, en otras ocasiones presiente sus pasos detrás, o lo ve caminar despacio por la vereda del frente con tono descuidado. Mi amigo saluda simpático en busca de una sonrisa, pero el personaje se desentiende. Él mira de refilón y el personaje se retrae como quien se esconde. Es un coqueteo ambiguo. “No me da lado”, se queja un poco, mientras el deseo espera.

Creo, como él, que el otro del deseo se revela en momentos transparentes, en gestos sutiles que en ocasiones son trampas y otras son asombro. Hablamos del deseo con desconfianza y audacia.

Cuando amanece en mi apartamento, cocinamos algo y conversamos sobre el amor, los amantes y el sexo, el deseo habitando los cuerpos y marcando las identidades, queremos saberlo todo; con detalle. Me cuenta de sus encuentros fugaces, a veces profundos, y me parece triste. Al calor de unas copas nos enredamos en las palabras hasta el amanecer. Me duermo con temor. Hoy habló mucho de las golpizas que dio la Policía a los muchachos gays en el Parque Bolívar

Desaparece por semanas de mi pantalla cuando escribo sobre él. De nuevo está aquí cerca, pienso –no lo he perdido todavía–, es que lo siento parte de mis entrañas y a veces me asusta la penumbra de sus lances en los bares de ambiente. Nos encontramos, otra vez, en clase, contentos, salimos a tomar cerveza.

–¿Por qué tan perdido?, empecé a preocuparme –le digo.

–Estoy amaneciendo en varias partes.

–¿Y el personaje? –pregunto.

–Parece que me sigue.

–¡Es tu conquista! –digo, mientras se me encoge el estómago.

–No sé, no se me acerca, solo me sigue, no recibo señales, creo que mi maricómetro no funciona –sonreímos con una mueca de fastidio.

Nos enlazamos con afecto y caminamos por la avenida. Adivino una chispa de furia y temor en su piel. Nos miramos profundo y nos tomamos de la mano. Pasan los días, no aparece en la clase, tampoco en su casa. La incertidumbre me abriga. Pregunto a varios conocidos, buscamos, parecen no saber nada. Nos apuramos, palpito, necesitamos hallarlo respirando. Como locas vamos de aquí para allá con la angustia subterránea y preguntando: ¿En qué abismo te han perdido? ¿Por dónde camina tu angustia? ¿Alucinas con alguna conquista clandestina? ¿Qué amante nocturno te ha atrapado en las sombras?

Tengo escalofrío, el cuerpo es un sudario helado. Te encontraron como una mariposa con las alas rotas, como San Sebastián, martirizado, con el cuerpo desgajado. Adivino los ecos del ruido monótono del puñal rasgando tu espalda que retumba. Vivo un silencio largo y muerto. Estoy deshabitada, vacía de vos.

Me abrazo con fuerza a mis amigas, lloramos, recorremos tus libros, miramos las hojas pesarosas. Sin lector sus libros son cadáveres tristes.