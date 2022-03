De la misma forma que los movimientos feministas y antirracistas reclamaron la voz en los años 60 y dieron pie a una ola de visibilidad y cambios sociales, en los últimos años corrientes similares se han tomado espacios para evidenciar los abusos y las desigualdades de las que todavía son víctimas las mujeres y las comunidades negras. Eso ha permitido cambios legislativos y sociales, pero también que se vuelva el reflector a productos culturales que provienen de estas esquinas, que tradicionalmente son menos populares.

Para la escritora Vanessa Rosales, estos nuevos movimientos en la era contemporánea hiperconectada dejan ver que el machismo y el racismo no son fenómenos exclusivos de una región, sino que es una cuestión global, y que se hace necesario “desjerarquizar la blanquitud y la virilidad como grandes lugares de vocerío y de poder”. Es por eso que nombres de autores negros en todo el mundo han cobrado más popularidad, el Premio Pulitzer de Novela en 2020 fue Colson Whitehead y el Premio Nobel de Literatura de 2021 fue Abdulrazak Gurnah, ambos escritores negros. El primero, un neoyorkino que ya había ganado el mismo premio en 2017, y el segundo, un novelista tanzano que escribe en lengua inglesa y reside en el Reino Unido desde su adolescencia.

Según Rosales, también es importante resaltar la visión particular que aportan las mujeres negras, muchas veces víctimas de una doble discriminación, y las vivencias de las identidades de género disidentes, que tienen una experiencia difícil del mundo, que incluso los movimientos reivindicativos, en ocasiones, fallan en percibir. Es el caso de la fracción del feminismo que rechaza dentro de las filas de la ideología a las mujeres transgénero, por considerar que en la infancia acceden a los privilegios del género masculino.

Aunque no hay datos concretos sobre el número de autores negros en contraste al número de autores blancos en el mundo, cuando estalló el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, en el verano de 2020, los autores negros estadounidense empezaron la conversación en redes sociales alrededor de sus condiciones contractuales, revelando que son más desfavorables que las de los autores blancos, según reportó el New York Times en un artículo de Richard Jean So y Gus Wezerek.

Así como se han puesto en relieve a las mujeres escritores, también hace falta recomendar autores negros para incentivar un consumo cultural más consciente. Por otro lado, enfocarse en estas nuevas perspectivas también abre otros debates, como si son verdaderamente incluyentes los premios a autores con educación y, por tanto visión de mundo, occidental, o si el relato de autores blancos de la experiencia negra es racista.

Algunas novedades recomendadas

Más allá de mi reino - Yaa Gyasi

La escritora de Volver a casa presenta una nueva novela donde la estudiante de doctorado en neurociencia, Gifty explora la conducta en ratones para investigar el funcionamiento de los circuitos neuronales de la depresión y la adicción, dos enfermedades que han causado estragos entre sus seres más queridos. Su hermano, Nana, quien se vuelve OxyContin y muere de una sobredosis de heroína, y su madre, quien sufre de una depresión severa. Aunque Gifty está emprende una investigación científica, se encuentra una y otra vez con la fe religiosa y los valores de la Iglesia evangélica de su familia.

Paraíso - Abdulrazak Gurnah

Los padres de Yusuf, de doce años, lo empeñan a su supuesto tío para saldar una deuda, el comerciante rico que lo recibe, lo llevará a viajar por África central y las riberas del Congo, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. A través de los ojos del niño, se descubre un mundo exuberante y hostil, poblado de tribus despiadadas e invasores desalmados, que no ven valor en la vida humana.

Lugar de enunciación - Djamila Ribeiro

Todo el mundo tiene su propio lugar de enunciación, el cual es necesario gestionar con crítica, responsabilidad y respeto. Hay quien siempre ha podido hablar, en su nombre y en el de los demás, y hay quien habitualmente se ha visto obligado a escuchar, pero eso está cambiando en los últimos tiempos. Ahora toman la palabra los silenciados, plantando cara al racismo patriarcal heteronormativo. La filósofa y activista Djamila Ribeiro, partiendo del punto de vista de la mujer negra, analiza todo lo que rodea al “Lugar de enunciación”, defendiendo el derecho a una existencia digna, el derecho a la voz.

El mago de las estrellas - Ben Okri

Cuenta la historia de un príncipe y una doncella que se ven sometidos a las pruebas de una tierra mítica en la que el arte, la iniciación y el silencio son extremadamente importantes. Una novela que desvela la naturaleza de la realidad, en la que la esencia de la vida es reveladora y la fuente del encantamiento puede ser nuestra, en la que la belleza, la regeneración y la realización son, quizá, posibles.

Tiempos de Swing - Zadie Smith

Hijas de matrimonios mixtos, Tracey y la narradora se conocen desde la infancia, son amigas íntimas y comparten el sueño de llegar a ser algún día bailarinas. Sin embargo, su entorno familiar tiende a separarlas: el padre de Tracey está en prisión y su madre la colma de regalos y caprichos, mientras que en casa de la narradora se valoran el esfuerzo y la superación personales, urgida por una madre estricta y solícita. Así pues, a medida que las dos chicas emprenden sus propios caminos, las sutiles diferencias de clase y raza van minando todos los vínculos de confianza y lealtad forjados en la niñez.

Los chicos de la Nickel - Colson Whitehead

Desde pequeño, Elwood Curtis ha escuchado con devoción, en el viejo tocadiscos de su abuela, los discursos de Martin Luther King. Sus ideas, al igual que las de James Baldwin, han hecho de este adolescente negro un estudiante prometedor que sueña con un futuro digno. Pero de poco sirve esto en la Academia Nickel para chicos: un reformatorio que se vanagloria de convertir a sus internos en hombres hechos y derechos pero que oculta una realidad inhumana respaldada por muchos y obviada por todos. Elwood intenta sobrevivir a este lugar junto a Turner, su mejor amigo en la Nickel. El idealismo de uno y la astucia del otro les llevará a tomar una decisión que tendrá consecuencias irreparables.