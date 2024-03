La encuesta les deja claras varias cosas a las autoridades, los industriales y los negociantes de libros. De 52 millones de individuos que suma la población colombiana, el 72 por ciento lee y el otro 28 por ciento no lee. Al traducirlo a números de personas, lo cual es un poco —solo un poco— más digerible que en porcentajes, quiere decir que unos 37 millones pertenecen al grupo de los que leen alguna cosa, y 15 millones, al de los que no pasan los ojos por ningún texto. Estos argumentan que no les gusta, no saben hacerlo, no tienen tiempo o cualquier otro motivo.

Mientras en el siglo pasado era casi un refrán y, como tal, se repetía sin pensar en él, que la región del país donde más lectores había era la costa Caribe, esto parece haber cambiado. Antioquia y el Eje Cafetero lideran el estudio. Son cuatro departamentos con casi 10 millones de habitantes. Nueve de cada diez personas de esta geografía montañosa respondieron a los encuestadores que tienen el hábito de la lectura. Le siguen el Centro, el Oriente y Bogotá.

El placer es el principal motivo de quienes tienen hábitos lectores. Por eso, no es raro que lo que más se lea sean relatos literarios. Religión y esoterismo ocupan el segundo renglón de los temas preferidos.

Y a pesar de que ahora los más de los mortales nos embelesamos con las pantallas de los dispositivos digitales, el libro de papel sigue ocupando el primer sitio entre los formatos preferidos por quienes leen.