John Saldarriaga

Como si las historias semejantes se atrajeran para no llegar solas a nuestros oídos, en los últimos meses he tenido noticia de personas cercanas que han sufrido enfermedades complejas. Unas han luchado contra ellas y las han vencido; otras han luchado contra ellas. Me vienen a la mente personajes de novelas y cuentos que enferman y, con ellos, sufren otros seres que los rodean. Tal cual sucede con los seres vestidos que van por el mundo. Y, también como estos, unos luchan contra sus males; otros, no. Unos resisten como rocas, otros se quiebran como cristales. Total, el arte y, dentro de este, la literatura, es expresión de la vida. Enfermedades físicas —el cáncer, la tuberculosis, las parálisis...—, caracterizan a seres reales o imaginarios de la literatura universal. Trastornos mentales o neurológicos —la esquizofrenia, la paranoia, la depresión— también enriquecen las historias. Publicidad A la vuelta de la esquina, en nuestro imaginario, tenemos a María, el personaje de la novela homónima de Jorge Isaacs. Lo suyo, epilepsia. Un trastorno de convulsiones, en su caso, hereditario. Y entonces sufrimos con esa tragedia, porque no solo se trata de que la muerte esté constantemente, como un ladrón, acechando tras las paredes a la amada de Efraín, el personaje central, sino que tal acecho representa la imposibilidad del amor. Como si fuéramos sus parientes o amigos, los lectores nos abatimos al notar que ese afecto no puede ser tranquilo, desprevenido, como el de los más de los enamorados, sino melancólico y en constante zozobra. Efraín, quien va a estudiar a París, no tiene vida en Europa esperando un mensaje fatal.

“Vente —me decía—, ven pronto, o me moriré sin decirte adiós. Al fin me consienten que te confiese la verdad: hace un año que me mata hora por hora esta enfermedad de que la dicha me curó por unos días. Si no hubieran interrumpido esa felicidad, yo habría vivido para ti. ”Si vienes... sí, vendrás, porque yo tendré fuerzas para resistir hasta que te vea; si vienes hallarás solamente una sombra de tu María; pero esa sombra necesita abrazarte antes de desaparecer. Si no te espero, si una fuerza más poderosa que mi voluntad me arrastra sin que tú me animes, sin que cierres mis ojos, a Emma le dejaré para que te lo guarde, todo lo que yo sé te será amable: las trenzas de mis cabellos, el guardapelo en donde están los tuyos y los de mi madre, la sortija que pusiste en mi mano en vísperas de irte, y todas tus cartas”. Otra mujer enferma, aunque menos conocida, y también de las letras colombianas, aparece en una novela editada en el mismo año en que se publicó María: 1867. Dolores es la figura central de una obra homónima escrita por Soledad Acosta de Samper. Su enfermedad es la lepra. Sobre ella cae el estigma social de que son víctimas quienes la padecen, el cual lleva a la exclusión y la soledad. Dolores pasa gran parte de su vida con la certeza de ser huérfana de padre y madre, aunque su papá vive y en un tiempo se conforma con verla de lejos. Un primo, junto a quien la criaron, es quien le ayuda a sobrellevar las dificultades. Y entre las obras extranjeras más conocidas están La montaña mágica, de Thomas Mann, y La dama de las camelias, de Alejandro Dumas (hijo). Mencionemos también La campana de cristal, de Sylvia Plath, y Sueño de fiebre, un cuento de Ray Bradbury, aunque la lista es inmensa. Las tres primeras van de la realidad a la ficción; la cuarta es una creación de terror.