“Esta es una poeta argentina que me fascina. Hace poco estuve en Argentina y compré este libro en una librería muy linda, que se llama Eterna cadencia. Es una poeta preciosa, súper mágica, que me está enseñando mucho en ese momento y que me hace muy feliz. La estoy leyenda despacio, para que no se me acabe, porque para mí leer es una forma de placer, entonces los libros fluyen, los leo muy rápido, pero con mucho placer. No es que tenga que leer mucho, además, los intento dilatar para que me duren”.

“Me han regalado muchos libros y los quiero mucho, pero mi prima que vive en París me regaló un poema ilustrado. Es un texto muy pequeño y la ilustración es una especie de reiteración, de los mismos personajes, solo varían sus movimientos. Me gusta mucho, porque mi prima nos lo regaló a mí y a mi hijo Dante, e hizo una traducción suya del texto. Es un libro precioso, que quiero mucho y tiene que ver con la maternidad, con la vida, con ser padre, pero también con ser hijos”.

“Hebe Uhart era una escritora que tuvo un taller en su casa muchos años y Liliana Villanueva era una de sus alumnas. Cuando Uhart ya estaba enferma, en sus últimos años, Villanueva empezó a pasar las notas que tenía del taller y así construyó este libro que es la voz de su maestra. También vuelvo mucho a Una guía sobre el arte de perderse , un libro de ensayos de Rebecca Solnit sobre caminar, sobre el extravío, pero también sobre el arte, sobre la literatura, sobre la escritura, sobre su propia vida. Me gusta revisarlo porque estoy ahora intentando escribir algo más narrativo, que igual está atravesada por la poesía, entonces tengo estos referentes, que me parecen una buena compañía para mi escritura”.

De su autor favorito: Una mujer de Annie Ernaux

“Tengo muchas maestras y maestros en este oficio, pero Mary Oliver me interesa mucho, Roberta Iannamico, Annie Ernaux, que es francesa, por ejemplo, este es un libro que ella escribió sobre su mamá, que me ha acompañado mucho la escritura de eso que estoy ahora atravesando. Hay un escritor chileno que me gusta mucho, Alejandro Zambra, también me gusta Raymond Carver, que es otro poeta de Estados Unidos.

La fortuna es que en realidad hay muy buenas escrituras, solo hay que saberlas buscar. Me tiene muy contenta que he descubierto unas rutas de lectura que no son como lo que te recomiendan siempre acá en Medellín, sino que ya tengo una tribu en Argentina de amigas que escriben, tienen talleres de escritura y nos recomendamos cosas. Es una ruta de otras mujeres que están escribiendo y me dan muchas ganas de leer. No tengo tantos libros, no es una biblioteca gigante, pero todos estos son míos”.

Un libro que no se había querido leer, lo hizo y la sorprendió: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez

“Cuando estaba en la Universidad, me gustaba mucho Cortazar y mi papá era súper garciamarquiano, siempre me decía que leyera Cien años de soledad, pero yo solo quería leer a Cortazar. Luego empecé a estudiar literatura y seguía sin leermelo, inconscientemente no le quería hacer caso a mi papá, estaba leyendo otras cosas, pero ya siendo profesora de literatura en una universidad, los estudiantes me preguntaban por el libro y sufría, porque no sabía qué contestarles. Entonces me lo leí y lo disfruté demasiado, estuve todo el tiempo con la boca abierta, como en un encantamiento. Me sorprendió, es un libro precioso, obviamente muy bien escrito, y con unas imágenes que todavía las tengo. Todavía recuerdo ciertos pasajes”.