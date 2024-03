John Saldarriaga

No es extraño encontrar en los seres de la Edad Media unas vidas de novela fantástica. Si eran santos ermitaños, era posible que un perro, un león o cualquier otro animal amigo se ocuparan de conseguir comida para ambos; si eran gobernantes, no faltaban los que hicieran asesinar a quienes se rieran frente a él. Si eran reyes, se servían de brujas o hechiceros para curar enfermedades, controlar la naturaleza o vencer en las batallas; total, la magia no era considerada un asunto satánico o de ignorantes. Ni siquiera un sujeto circunspecto, como Tomás de Aquino, que si por él hubiera sido habría pasado desapercibido, se salvó de la excentricidad. Integrante de una familia noble, nació en un castillo; fue secuestrado dos veces por sus familiares para hacerlo desistir de sus propósitos de ser fraile; fue tentado por una mujer desnuda enviada para tal propósito por sus hermanos al torreón donde lo encerraban, pero él, iracundo por única vez en su vida, la asustó blandiendo un carbón encendido y la hizo salir corriendo del lugar; escapó del cautiverio ayudado por su madre, quien al parecer, le abrió una ventana; llegó a ser sabio y prolífico escritor; organizó la doctrina católica en su tratado Suma teológica; caminó más de 10.000 kilómetros en viajes a pie por Europa, fue profesor en varias universidades; tuvo una visión o una experiencia mística mientras celebraba misa, tras la cual no se interesó por escribir más; estaba listo para asistir al Segundo Concilio de Lyon, invitado por el papa, pero cuando se dirigía hacia allá, se golpeó con una rama baja de un árbol, asunto al que no dio importancia y que terminó por llevarlo a la muerte, si acaso no es cierto lo que otros dicen: que murió envenenado por orden del rey de Sicilia.

Este personaje, dueño de semejante vida intensa, en lo físico y espiritual, murió el 7 de marzo de 1274, es decir, hace siete siglos y medio, cuando tenía cincuenta años, según algunos biógrafos, o cuarenta y ocho, según un biógrafo muy particular, Gilbert Keith Chesterton, el autor inglés de novelas y cuentos policíacos, quien creía que ese personaje medieval, a quien llamaban el Buey Mudo, había nacido en 1226. Publicidad De burlas a elogios Tomás de Aquino nació en el castillo de Roca Seca, en la región del Lacio. Su papá era el conde Landolfu de Aquino, partidario del emperador. Su mamá, Teodora de Chieti condesa de Taete. Tuvo seis, nueve u once hermanos. Umberto Eco, otro de quienes lo conocieron de cerca y celebran su aporte a la filosofía, señala de su aspecto físico que era muy gordo. De niño, en la escuela, tomaba notas en silencio y parecía no entender nada; en el convento ocupaba dos sillas a las que previamente habían retirado un brazo para que, juntándolas, pudiera sentarse, y sus condiscípulos se burlaban de él comparándolo con un asno. Pensar que después llegó a ser el profesor más querido por los estudiantes de varias universidades de Italia y Francia, siempre lo rodeaban y buscaban para disfrutar de su sabiduría y sencillez. Cuando murió, en el monasterio de Foasanova, los frailes no consiguieron bajar su cuerpo por las escalas debido al excesivo peso. Básicamente seguidor de Aristóteles, de su lógica y su metafísica, Suma teológica es la síntesis de la doctrina cristiana; Suma contra gentiles intenta exponer la fe católica, rectificando los errores que expresan los contradictores; Once exposiciones sobre los tratados de Aristóteles muestra la fuente donde bebió el Aquinate. Dueño de una letra deplorable, así se expresaba el santo: “Ha de conocerse que algo puede ser aunque no sea y, asimismo, que algo es. Lo que puede ser se dice que está en potencia; lo que ya es, que está en acto. Pero el ser se entiende de dos maneras: como ser esencial o substancial de la cosa; por ejemplo, el ser hombre, que es ser absoluto, y como ser accidental, por ejemplo, el ser hombre blanco, que es ya ser algo”. *