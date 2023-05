A esta exposición, a veces, no le ha pasado el tiempo. O no tanto. O de pronto sí.

Las rutas que establecimos primero fueron de acuerdo a los lugares donde Gabriel trabajaba: en Mecana, Chocó; en Nueva Esperanza, Córdoba; en el Llano, Antioquia. Y nosotros empezamos a establecer otras rutas que nos interesaban por varias razones. Una, por paseo, porque además era con nuestra platica, entonces decíamos, por qué no vamos a conocer Tierra Adentro y de una vez trabajamos el Cauca. Y por qué no vamos a conocer San Agustín y allá hacemos Huila. Cosas así.

Si ustedes y nosotros y nuestros hijos y nietos, yo tengo un nieto, no se ponen las pilas, esto es como decía Gorbachov, el avión aterrizó y queremos levantar y no va a tener la posibilidad de levantarse porque hay una muralla allá adelante. O sea, nos vamos a estrellar todos, todos, todos, todos completos. Esta exposición es una reflexión sobre la materialidad, sobre las maneras de ser, sobre la sostenibilidad planetaria, sobre los recursos que pueden ser renovables, sobre los materiales que no hacen daño.

Las cosas existen realmente y en comunidades más metidas, en la selva, estas cosas tienen que existir todavía. Ahora, esto es un llamado de atención muy teso, primero sobre los materiales endógenos, que no los estamos utilizando. Si hiciéramos investigación de materiales encontraríamos muchos para evitar el 90 % del uso del plástico. Siempre tuvimos ahí el bocadillito empacado con hoja de plátano, pero no nos damos cuenta de la grandeza de ese empaque, que yo lo puedo botar a la calle si quiero y no contamino. Esos pequeños detalles cambian la vida. Ahora, acordate que el Club de Roma que nos decía que nos estábamos gastando un 4 % del agua potable del planeta en ese momento, hoy puede ser que nos estemos gastando el último 1 %. Esto ya no es carreta barata, Mónica.

Vuelva a la mitad de la sala. Pregúntese: ¿Qué hace una silla rimax roja en la mitad de una exposición? Mírela, encuéntrela acompañada por dos tablas de madera. No sepa el nombre de la otra silla, descúbralo aquí: se llama Perezosa. La roja esa reemplazó a la perezosa aquella.

Dice Jose Ignacio:

Una perezosa hecha de madera, con madera que trae el río y el campesino la coge, hace su perezosa y listo. Las sillas como las de allí, que son obras maestras, incluso del arte, esa vaina se me acabó, se me quebró y la tira al río y no contamina. Ahora, tirar la rimax, ¿entiendes? Esto es un punto de quiebre, eso cambió la vida.

Entonces toda la posibilidad recursiva, el imaginario de la gente, la capacidad de solucionar problemas de la cotidianidad... Al hombre de la ciudad se le acabó la posibilidad de solucionar problemas.

Yo todavía me levanto y me dice Tati, ve, no hay agua Jose, y Jose se va para el monte allá a organizar el agua. En el camino me encuentro que el árbol se cayó porque llovió mucho, yo tengo que irme de machete, y pienso, esta madera me sirve para esto, entonces la guardo.

Ahora que bajaba de arriba del Oriente vi una chacita vendiendo ahí café, y había no sé cuántas motocicletas, cada una con un vaso de plástico desechable. Me puse a pensar, “son millones en media hora, millones, que podríamos solucionar el problema mañana si quisiéramos”. Y no lo queremos solucionar. Ese es un llamado importante a repensarnos desde una dinámica de lo sencillo, es como, a ver, tengamos calma, respiremos y pensemos en nosotros. Y quiénes somos nosotros: nuestro espejo siempre ha sido Europa, Estados Unidos, pero nosotros no hemos sido capaces de pensarnos desde nosotros mismos. Lo primero que nos enseñan en el colegio es nuestra historia, que está dañada y plagada de anormalidades. Empezando porque no pudimos ser indígenas, ya no pudimos ser indígenas. Y ahora ser indígena es igual a ser indigente, más o menos, en este país. Ser negro también es una dificultad. Pertenecer a una etnia o a un grupo menor también es un problema. Yo con esta carita de español, de gringo, de lo que sea, a veces como que digo, cómo duele ser así y no pensarnos en profundidad desde nuestros valores. Mira el río Magdalena, para poner un ejemplo, lo fuimos destruyendo paulatinamente, y esa es la arteria principal, esa es la yugular de los colombianos y está casi destruida. No se puede comer el pescado del Magdalena. No sé si eso en contexto, aunque sea el 5 % de los colombianos lo puede entender o lo sabe.

Yo creo que si lo supiéramos valdría la pena salir a la calle, y aquí qué pasó. Pero no, salimos a la calle para que no le pongan impuesto a las gaseosas. Estamos manipulados, estamos idiotizados, estamos estupidizados.