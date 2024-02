Tal vez sea cuento, pero ¿acaso no era 2020, sí, un año con un día de más, así como hay personas con un dedo de más —se fue hace apenas cuatro calendarios, no ha terminado siquiera de doblar la esquina—, cuando llegamos a pensar que todo se iba acabar por culpa de la pandemia del covid-19? ¡Quién olvida esa cuarentena! La pasamos encerrados con un solo juguete, para decirlo a la manera de Juan Marsé, entre el tedio y el desasosiego. Los periódicos y los noticieros quedaban estrechos para tantas noticias de muertes por millares y desabastecimientos por toneladas. Tras enterarnos de ellas, quedábamos como péndulos que oscilaban entre la fe y la desesperanza, colgados de la viga de la incertidumbre de recuperar alguna vez el mundo perdido. Hubo quienes oyeron sonidos de trompetas en el cielo, según noticias procedentes de Argentina.

Desde tiempos muy antiguos se sabe que un año no dura 365 días, sino 365 días y casi seis horas. Y esta fracción que ni siquiera llega al cuarto de jornada hace que cada cuatro años se le agregue un día al calendario, un día que sale como de la nada, como de un sombrero de mago del que también pueden salir palomas, conejos, murciélagos, lechuzas. Y ese día que aparece por arte de birlibirloque trae consigo asuntos pegados, unos amables, otros nada buenos.

¿Agorero? No diría tanto. Si es inevitable, paso bajo una escalera —y también sobre ella—, no considero de mala suerte la visita de ninguna mariposa y ni siquiera la de un cucarrón que, según dicen, anuncian visitas especiales; no creo mucho en eso de que puede traer desgracias el cortarse las uñas después de las ocho de la noche ni que un viaje de martes y la fatalidad estén conectados; las tijeras abiertas sobre una cama... Pero los años bisiestos... no sé. Esos sí deben ser de mal agüero.

¿Y esa novela cumbre del género distópico, 1984, de George Orwell, no se desarrolla acaso en un año bisiesto? El gobierno de Oceanía, lugar donde los hechos transcurren, mantiene vigilancia estricta sobre los ciudadanos y espía sus pensamientos para preservar el orden. El personaje central, Winston Smith, trabaja para el Ministerio de la Verdad. Trastornado por su labor, lleva un diario en el que plasma su frustración, así como el deseo de dar con una organización secreta de rebeldes conocida como la Hermandad. Publicada en 1949, Orwell pensó en la posibilidad de un mundo así, hipervigilante, en ese año bisiesto de hace cuarenta años. Lo que no imaginó es que no solo fuera una realidad posible, sino que se instalaría hasta convertirse en el estilo de vida de la mayor parte de la población global que, generosa, contribuye mansamente con esa vigilancia. Y también se vigila entre sí. En fin, una de las tantas formas que adopta el Infierno.

Esperemos a darnos cuenta qué nos depara —según ellos, los agoreros—, este 2024. Los analistas internacionales, que conforman una horda de adivinos, señalan que se estancará la guerra ruso-ucraniana y se recrudecerá la de la franja de Gaza entre Israel y Hamas. Y que el planeta enfermo seguirá en ebullición...

En Colombia, las noticias de estos primeros días recuerdan las del primer decenio de este siglo: altas cifras de secuestros, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales...

¿Que he juntado sin juicio asuntos reales con otros de ficción? ¿Díganme quién puede distinguir entre unos y otros? Tal vez la ficción sea una realidad a la que le dan una o varias vueltas de tuerca. Y viceversa.

Yo, que no soy agorero, porque he sabido que serlo trae mala suerte, haré de abogado del diablo, es decir, defensor de esos años divisibles por cuatro de los que ahora hablamos. La culpa no es toda de 1984, 2020 o 2024. Lo es y en más medida, de los humanos, empeñados siempre en hacer de la Tierra un lugar poco recomendable.

Los agoreros tal vez sean asustadizos o fatalistas, pero jamás aburridos. Repiten un refrán: “Año bisiesto, año siniestro”. Titulé funesto, porque este adjetivo rima mejor con bisiesto que siniestro. Quiero decir que suenan más parecido esto y esto, que esto y estro.